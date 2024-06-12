Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonu İçin Ücretsiz Spor Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonu İçin Ücretsiz Spor Etkinlikleri Düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda vatandaşlara ücretsiz spor etkinlikleri düzenleyerek sağlıklı ve hareketli bir yaz yaşamı sunuyor. Etkinlikler arasında fitness, pilates, zumba, çocuk jimnastiği ve egzersiz kursları yer alıyor. Ayrıca çocuklar için ücretsiz futbol okulu ve bisiklet sürüş eğitimleri de verilecek.

12.06.2024 11:48
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz sezonu için ücretsiz spor etkinlikleri düzenliyor. Etkinliklerle her yaştan vatandaş, spor ve enerji dolu bir yaz yaşayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM'in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların yeni dönem kayıtları için 10 -18 Haziran arasında 'genclikspor.antalya.bel.tr' adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Kurslar, 24 Haziran'da başlayacak. ASFİM'lerde vatandaşlar için fitness, step-aerobik, pilates, wellness reformer, zumba, çocuklar için temel jimnastik dersleri ve parkinson hastaları için de egzersiz kursları verilecek.

ASFİM'de ayrıca 'ileri yaş için egzersiz' kursu ile 60 yaş üstü vatandaşlar, özel çalışma programıyla formda kalacak. Yaz kurslarında kadınlara özel savunma sanatı eğitimi de verilecek.

Geleceğin yıldızları sahaya çıkacak

Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini sporla geçirmek isteyen çocuklar için ücretsiz futbol okulu düzenliyor. 7-12 yaş arasındaki çocukların katılabileceği futbol kurslarında, sosyalleşmelerinin yanı sıra, futbol branşının uygulamalı öğrenilmesine de yardımcı olunacak. Kontenjanların sınırlı olacağı yaz okulu için 10-18 Haziran arasında kayıt başvurusu yapılabilecek. Futbol yaz okulu, 1 Temmuz'da başlayacak.

Ücretsiz bisiklet eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, yeni dönem kayıtlarıyla 10-70 yaş arasındaki vatadaşları ücretsiz bisiklet sürüş eğitimlerine bekliyor. Başvurular, 10-18 Haziran arasında kabul edilecek. Eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek ve katılımcılara güvenli sürüş, trafik kuralları ve bisiklet bakımı konularında bilgi verilecek. Bisiklet sürüş eğitimleri, 24 Haziran'da Akdeniz Kent Park ve 29 Haziran Lara Düden Park'ta başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonu İçin Ücretsiz Spor Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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