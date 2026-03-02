Antalya'da Ramazan Geceleri Coşkusu

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit'te düzenlediği geleneksel ramazan etkinlikleri kapsamında hafta sonu gerçekleştirilen Şanlıurfalılar ve Elazığlılar gecelerinde Mahmut Tuncer, Güler Işık ve Emrah Güllü sahne aldı. Etkinliklere Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Akkoyun ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen geleneksel ramazan etkinlikleri kapsamında Cam Piramit'te hafta sonu Şanlıurfalılar ve Elazığlılar geceleri düzenlendi.

Şanlıurfalılar gecesi

Cumartesi akşamı düzenlenen Şanlıurfalılar Gecesi'ne Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Akkoyun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Antalya Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mehmet Uymaz katıldı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi alanında gerçekleştirilen programda ilk olarak Şanlıurfa'dan gelen sıra gecesi ekibi sahne aldı. Uzun havalar ve türkülerle alanı dolduran vatandaşlar etkinliğe eşlik etti.

Hasan Akkoyun, "Muhittin Böcek Başkanımız, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren tüm hemşehri buluşmalarına büyük önem veriyor. Bu mübarek ayın bereketini böyle güzel bir gecede hep birlikte yaşıyoruz. Bizimle birlikte olan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Mehmet Kasım Gülpınar ise "Böylesine güzel bir Ramazan akşamında hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah görevde olduğumuz sürece bu tür kültürel ve sosyal etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Programda Mahmut Tuncer de sevilen türkülerini seslendirdi. Etkinliğin ilerleyen bölümünde ise Güler Işık sahne aldı. Programın sonunda Hasan Akkoyun, Mahmut Tuncer ve sıra gecesi ekibine plaket ve çiçek takdim etti.

Elazığlılar gecesi

Geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında pazar akşamı düzenlenen Elazığlılar Gecesi'nde Emrah Güllü sahne aldı. Güllü, seslendirdiği türkülerle programa katılan vatandaşlarla buluştu. Gecede vatandaşlar türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Vatandaşlardan etkinliklere memnuniyet

Ramazan etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ümmü Sıthı Kırmızı, "Etkinlikler gerçekten çok güzel, Ramazan ayı çok keyifli geçiyor. İftardan sonra komşularımızla birlikte toplanıp buraya geliyoruz. Ulaşım bizim için kolay olduğu için özellikle burayı tercih ediyoruz. Hep birlikte eğleniyor, oynuyor ve güzel vakit geçiriyoruz. Böylece Ramazan'ı dolu dolu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Ayfer Dikilitaş da etkinliğe ilk kez katıldığını belirterek, daha önce Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen programların kendisine uzak olduğu için gidemediğini söyledi. Cam Piramit'in evine daha yakın olması nedeniyle bundan sonra sık sık gelmeyi planladığını aktaran Dikilitaş, organizasyonu düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.