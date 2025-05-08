Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde Lezzetler Tanıtılıyor - Son Dakika
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Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde Lezzetler Tanıtılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde şehrin gastronomik zenginliklerini ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı. Zirvede, üreticilere verilen destekler ve coğrafi işaretlerin önemi vurgulandı.

08.05.2025 16:43  Güncelleme: 17:51
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi'ne katıldı. Başkan Böcek, "Antalya Gastronomi Festivali'mizle Antalya'nın lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AciMER) ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) iş birliğinde, "Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi" düzenlendi.

Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki coğrafi işaret uygulamalarının ele alınacağı, güncel gelişmelerin paylaşılacağı zirve; Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu'nda başladı.

Zirvenin açılışına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, ilçe belediye başkanları, kamu ve kurum temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Vali Şahin, Antalya'nın kadim bir kültüre sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kültürün yüzlerce yıllık serüveninden ilmik ilmik süzülerek gelen pek çok lezzetimiz, ürünümüz, gıdamız, yemeklerimiz var. Bunları da sayın ortaya devasa bir potansiyel çıkıyor. YÜCİTA başta olmak üzere bu işin uzmanları, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız oda ve borsa başkanlarımız hepimiz üzerimize düşen neyse hangi ürün ya da ürünler bize düştüyse tek tek çalışacağız. Akdeniz Üniversitesi ve YÜCİTA bizim rehberimiz olacak. Bu bir yarış değil. Biz zaten var olan potansiyelimizi harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bu coğrafya muhteşem bu kültür çok kadim. Bu büyük de bir sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmemiz gerekiyor."

Başkan Böcek ise Antalya'nın turizmin yanı sıra tarımın da başkenti olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Coğrafi işaret, üretildiği bereketli toprakların kültürünü, tarihini, üretim bilgisini ve emeğini temsil eden çok kıymetli bir kimliktir. Yerel yönetimler olarak bizler, bu kimliğin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli sorumluluklara sahibiz. Çünkü coğrafi işaretler yalnızca bir pazarlama aracı değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın, yerel istihdamın, kadın ve genç girişimciliğin en güçlü destekçisidir."

"Üreticilerimize eğitim, lojistik ve pazarlama desteği veriyoruz"

Başkan Böcek, Gazipaşa narından Korkuteli karyağdı armuduna, Alanya muzundan Finike portakalına, Manavgat susamından Antalya piyazına, serpme böreğine ve kabak tatlısına kadar birçok ürünün coğrafi işaret sürecini desteklediklerini söyleyerek, "Üreticilerimize eğitim, lojistik ve pazarlama desteği veriyoruz. Korkuteli ve Kumluca'da hayata geçirilen meyve ve sebze kurutma tesisleri ve bunun yanında yaş sebze ve meyve paketleme tesisleri ile de yerel üreticin ürününün değerli hale getirildi. Bu tesisiler ile atıkların azaltılmasını, gıda israfının engellenmesini ve gıdanın raf ömrünün uzatılmasını sağlayan sürdürülebilir bir çözüm sunuyoruz" diye konuştu.

Muhittin Böcek, coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması için fuarlar, festivaller ve tanıtım organizasyonları düzenlendiğini de hatırlatarak sözlerini, şöyle tamamladı:

"Ürünün doğru şekilde işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için üreticilerin birlikte hareket etmesi gereklidir"

"Bu yıl 9-11 Mayıs tarihleri arasında yapacağımız 4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'mizde Antalya'nın lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı ile birlikte düzenlediğimiz Kooperatifçilik Çalıştayı, coğrafi işaretli ürünlerin sürdürülebilirliği için üretici örgütlenmesinin yani kooperatifleşmenin hayati bir önemi olduğunu ortaya koymuştur. Ürünün yalnızca tescillenmesi değil, doğru şekilde işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için üreticilerin birlikte hareket etmesi gereklidir. Biz de Antalya'da bu bilinçle üretici birliklerini ve kadın kooperatiflerini destekliyor, kırsalda ortak aklı ve birlikte üretimi teşvik ediyoruz."

Konuşmaların ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan ve YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Tekelioğlu, Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi anısında Başkan Böcek'e plaket takdim etti.

Daha sonra davetlilere Büyükşehir Belediyesi standında, Türk Patent Kurumu'na coğrafi işaret başvurusu yapılan Antalya yanıksı dondurması ikram edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Gastronomi, Antalya, Ekonomi, Güncel, Turizm, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde Lezzetler Tanıtılıyor - Son Dakika

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