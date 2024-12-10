Antalya, COP29 Konferansı'nda İklim Değişikliği Mücadelelerini Tanıttı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen 29. Taraflar Konferansı (COP29) toplantısına katılarak, iklim değişikliğiyle mücadeledeki çalışmalarını uluslararası platformda tanıttı. Bu toplantıda elde edilen deneyimler Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlere yönelik bilgilendirme toplantısında anlatıldı. Ayrıca Antalya'nın 2026 yılında düzenlenmesi planlanan COP31'e ev sahipliği yapmak için adaylığı da duyuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen Taraflar Konferansı olarak bilinen COP29 toplantısına davetli olarak katılarak, kentin iklim değişikliğine karşı hedeflerini ve projelerini paylaştı. Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy toplantıda yaptığı sunumda, Büyükşehir Belediyesi'nin Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşma çabaları kapsamındaki çalışmaları anlattı. Ayrıca Antalya'nın 2026 yılında düzenlenmesi planlanan COP31'e ev sahipliği yapmak için adaylığı da toplantıda duyuruldu.

Bakü'deki COP29'dan dönen belediye temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlere yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, COP29 deneyimleri, elde edilen kazanımlar, uluslararası gözlemler ve iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirildi. Başkan Danışmanı Atasoy, 29. Taraflar Konferansı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğine karşı yürüttüğü çalışmalar ve yerel yönetimlerin bu süreçteki rolü üzerine bir sunum gerçekleştirildiğini belirtti.

"Bu toplantı, farkındalığın artırılması ve küresel iş birliklerinin sağlanması açısından çok büyük önem taşıyor"

Konferansın önemine değinen Atasoy, "Dünyamızın ortak sorunu olan iklim değişikliğine yönelik politikaların görüşüldüğü bu toplantı, farkındalığın artırılması ve küresel iş birliklerinin sağlanması açısından çok büyük önem taşıyor. Antalya olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede karşılaştığımız zorlukları ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Uluslararası işbirliklerine yönelik önemli görüşmeler yaptık. Ayrıca COP31'e ev sahipliği yapma konusunda adaylığımızı da açıkladık. Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank ile yaptığımız görüşmede, bu konuda yoğun bir diplomasi trafiği yapıldığını ifade etti" dedi.

"Antalya ve Türkiye için stratejik bir önem taşıyor"

COP29'da Büyükşehir Belediyesi adına sunum yapan İklim Değişikliği Politikaları Araştırma Derneği Genel Sekreteri Nuray Çaltı da COP29'un ana temasının iklim finansmanı olduğunu hatırlattı. Çaltı, Antalya'nın Doğu Akdeniz makro iklim kuşağında yer almasından dolayı kuraklık ve denizden kaynaklı etkilerden en çok etkilenecek bölgelerden biri olduğunu vurguladı. Çaltı, "Bu konferansa katılmakla hem yeni fırsatlar hem de tehditler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapma şansı bulduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 toplantısına ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunması, Antalya ve Türkiye için stratejik bir önem taşıyor" diye konuştu.