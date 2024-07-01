Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi

Antalya'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

01.07.2024 19:46
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Antalya'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammet Alper Keçeli, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakılmasıyla devam eden programda, yağlı direkten bayrak kapma, çıpa çıkartma ve yüzme yarışları ile flyboard gösterisi gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Denizlerin hem turizm hem de ihracatta büyük öneme sahip olduğuna değinen Vali Şahin, "Bugün Türk turizmi 60 milyar doların kıyısında. İnşallah 31 Aralık itibarıyla 60 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşacağız. Türk ihracatı 250 milyar doları geçti. Bu iki önemli rakamın da ana unsuru denizlerimiz. Çünkü ihracatı da denizlerimizle yapıyoruz. Çünkü nakliye büyük oranda denizlerle sağlanıyor. Turizm de büyük oranda denizle gerçekleşiyor. Bu denizler bugün bizimse 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda kutladığımız değerler sayesindedir. Milli Mücadele İstiklal Harbi sayesindedir. İstiklal Harbi'nin o kahraman nesli ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Hepsini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. 1 Temmuz milli mücadele destanıdır. Bunu çok çocuklarımıza gelecek nesillerimize çok iyi anlatalım." diye konuştu.

Etkinlikte Akdeniz Yelken Kulübü, Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü ve römorkörler tarafından denizde çeşitli gösteriler sunuldu.

500 metre yüzme yarışında Mevlüt Efe Güler birinci, Atakan Ercan ikinci, Berk Boz üçüncü oldu.

Bayrağı yağlı direkten alma yarışması ve çıpa çıkartma yarışını ise Muhammet Resul Akkuş kazandı.

Başarılı olanların ödüllendirildiği törenin ardından kutlamalar, bir gemide verilen kokteylle son buldu.

Kutlamalara Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammet Alper Keçeli, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Lokman Atasoy da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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