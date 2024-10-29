Antalya\'da 101. Yıl Kutlaması Denizde Yapıldı

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ANTALYA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı kutlamaları denizde de sürdü. Dalgıçlar 2,5 kilometre kulaç atarak, yanlarında getirdikleri 100 metrekarelik Türk bayrağını denizde açtı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı tüm ülkede olduğu gibi Antalya'da da coşkuyla kutlanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan etkinlikler, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte denize taşındı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcuları ve bir grup dalgıç, Antalya Yat Limanı'ndan dalış yaptı. Yaklaşık 100 metrekarelik Türk bayrağını beraberinde getiren dalgıçlar, Konyaaltı Sahili'ne çıktı. Dalgıçlara 100'ün üzerinde vatandaş da kanolarıyla eşlik etti. Sahilde bir grup vatandaş ise ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe destek verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından marşlar eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı coşkuyla kutlandı. Organizasyonu düzenleyen Dalgıç Alim Tuğ, "Bir grup dalgıç arkadaşımız 2,5 kilometre yüzdü. Denizde Türk bayrağını açtık. Denizin altında ve üstünde bayramı coşkuyla kutladık. Bu bizim bayramımız. Dünya var oldukça burada olacağımızın mesajıydı" dedi.