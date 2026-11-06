Antalya'da 1905'te Rum Kız Mektebi olarak açılan okul, Dumlupınar Ortaokulu oldu - Son Dakika
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Antalya'da 1905'te Rum Kız Mektebi olarak açılan okul, Dumlupınar Ortaokulu oldu

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Antalya\'da 1905\'te Rum Kız Mektebi olarak açılan okul, Dumlupınar Ortaokulu oldu
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Antalya\'da 1905\'te Rum Kız Mektebi olarak açılan okul, Dumlupınar Ortaokulu oldu
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Antalya Kaleiçi'ndeki Dumlupınar Ortaokulu, 1905'te Rum Kız Mektebi olarak kuruldu ve 1. Dünya Savaşı'nda hastane olarak kullanıldı. Okulda haftada 14 saat İngilizce, 2 saat Almanca dersi veriliyor ve geçen yıl LGS birincisi çıkarıldı.

Antalya'da 1905 yılında Rum Kız Mektebi olarak eğitim hayatına başlayan, 1. Dünya Savaşı sürecinde hastane olarak kullanılan tarihi Kaleiçi semtindeki Dumlupınar Ortaokulu, kentin köklü eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne ev sahipliği yaptığı için Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Dumlupınar'dan adını alan ortaokul ele alındı.

Kaleiçi'ndeki okul, 1905 yılında kentteki Rum cemaati tarafından kız çocuklarının eğitim görmesi için Rum Kız Mektebi olarak inşa edildi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında hastane olarak kullanılan okul, mübadelenin ardından 1927-1928 yıllarında Ticaret Okulu olarak eğitim hayatına devam etti. Ardından 1929 yılında Mader-i Vatan İlkokulu ismini alan okulun adı aynı yıl Dumlupınar İlkokulu olarak değiştirildi.

Kaleiçi Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde 1. Grup yapı olarak tescillenen binasıyla tarihi okul, kız çocukları için başladığı eğitim serüvenini, farklı idari ve toplumsal dönemlerden geçerek bugün de sürdürüyor.

"Tarihi Kaleiçi'nin o atmosferi okulumuza da yansıdı"

Okul müdürü Nahit Yeniçeri, AA muhabirine, okulun kız mektebi olarak kurulduktan sonra 1. Dünya Savaşı'nda hastane olarak kullanıldığını, doktor Burhanettin Onat'ın okul binasında ameliyatlar yaptığını söyledi.

Okulun ortaokul olarak eğitimini sürdürdüğünü belirten Yeniçeri, okulda çoklu dil programının uygulandığını, haftada zorunlu 14 saat İngilizce, 2 saat de Almanca dersi verildiğini kaydetti.

Okulun akademik başarısının da yüksek olduğunu ifade eden Yeniçeri, geçen yıl LGS birincisi çıkardıklarını dile getirdi.

Akademik başarıyı önemsedikleri gibi öğrencilerin kılık kıyafetlerine, davranışlarına, zaman yönetimine ve stres yönetimine de ayrıntılı biçimde dikkat ettiklerini vurgulayan Yeniçeri, "Okulumuz Kaleiçi gibi Avrupa'nın en fazla ziyaret edilen bölgelerinden birisinde yer alıyor. Tarihi Kaleiçi'nin o atmosferi okulumuza da yansıdı. Okulumuz aslında Kaleiçi'ne bir mahalle kültürü kazandırıyor." dedi.

"Tarihi bir okuldan mezun olmanın bir hazzı var öğrencilerimizde"

Okulda eğitim alan aynı aileden 3-4 kuşak fertlerin bulunduğunu söyleyen Yeniçeri, "Bazı öğrencilerimiz anneannesinin, dedesinin bu okulda öğrenci olduğunu anlatıyor. Hatta bir öğretmenimiz buradan mezun olmuş. Annesi de burada okumuş. Dumlupınar ailesi diye içi dolu bir kavram var. Dumlupınar ailesi deyince, çocuk, anne, onun annesi çok büyük bir kitle içine giriyor. Öğrencilerimiz, velilerimiz gittikleri yerlerde gururla 'Ben Dumlupınar Ortaokulundan mezun oldum' diyorlar. Tarihi bir okuldan mezun olmanın bir hazzı var öğrencilerimizde. Bir eğitimci olarak tarihi bir binada, kültürü olan bir okulda görev yaptığım için kendimi şanslı sayıyorum. " diye konuştu.

Yeniçeri, okulun geçmişten gelen kültürünü, modern ve teknolojik uygulamalarla harmanlayarak eğitim verdiklerini belirtti.

Düşünebilen, analiz ve yorum yapabilen, sorgulayabilen ve sonuca ulaşabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Yeniçeri, teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanırken milli ve manevi değerleri de koruduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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