Antalya'da 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Antalya'da 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali Coşkuyla Kutlandı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali, renkli etkinliklerle dolu bir hafta sonu yaşattı. Uluslararası çocuk dans gösterileri, müzik performansları ve çeşitli eğlencelerle dolu festival, katılan çocuklara keyifli anlar sundu.

20.04.2025 15:17  Güncelleme: 17:23
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali düzenledi. Cam Piramit Kral Yolu'nda yapılan renkli etkinlikler, çocuklar ve ailelerine keyifli bir hafta sonu yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çocuklara renkli anlar yaşatttı. Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali'nde bir araya gelen çocuklar, renkli aktiviteler ve eğlenceli programlarla harika bir hafta sonu geçirdi. Festival, çocukların yüzündeki tebessümle Antalya'nın bayram coşkusuna renk kattı.

Cam Piramit Kral Yolu'nda düzenlenen festivalde Uluslararası çocuk dans gösterileri ve sahne şovları ilgiyle izlendi. Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orekestrası ise vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Festrival kapsamınsan dev maskotlar, şişme oyun parkları, ahşap oyun istasyonları, panayır oyunları gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar yüz boyama, balon katlama, çocuk spor etkinlikleri, gün boyu süren konserler, renkli gösteriler, maskot şovlarla keyif ve neşe dolu bir gün yaşadı

Büyükşehir Belediyesi festival alanında çocuklara ücretsiz rengarenk uçurtmalar dağıttı. Birbirinden farklı renklerdeki uçurtmalar çocukların elinde gökyüzüne yükseldi. Uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendiren çocuklar, aileleriyle birlikte uçurtma uçurmanın keyfini çıkardı.

Geleneksel danslar ilgi odağı oldu

10 farklı ülkeden kente gelen çocuklar da 23 Nisan'ıı coşkuyla kutladı. Ülkelerine özgü renkli kıyafetler giyen minik misafirler, geleneksel dans ve müzik performanslarıyla etkinliklere ayrı bir neşe kattı. Sahnedeki enerjileriyle izleyenleri büyüleyen dünya çocukları, festivalin ilgi odağı oldu. Aileler, bu renkli buluşmada çocuklarla bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün, kardeşlik ve sevgiyle kutladı.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Cam Piramit'te düzenlenen 16'ncı Satranç Turnuvası da heyecanlı anlara sahne oldu. Eleme usulüyle gerçekleşen turnuvada çocuklar rakiplerini eleyerek tur atlamaya çalıştılar.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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