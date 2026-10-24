Serdengeçti Parkı\'nda köprüden düşen adam için itfaiye halatla indi

Antalya'da park içerisindeki köprüde yürürken dengesini kaybederek yaklaşık 25 metreden zemine düşen kişi yaralandı. Acı içerisinde bağırarak yardım isteyen yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Halat ve vinç yardımıyla aşağı inen ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yukarı çıkarılabilen yaralı, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisindeki köprüden geçtiği sırada ayağı kayan kişi, yaklaşık 25 metreden zemine düştü. Yerde acıyla bağıran kişi yardım istedi. Çevredekilerin sesleri duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralıya ulaşmak ve çıkarmak için çalışma başlattı.

HALAT VE VİNÇLE AŞAĞI İNDİLER

Kurtarma aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralının bulunduğu noktaya ulaşmak için halat ve vinç kullandı. Ekipler, kontrollü şekilde inerek yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve adının Muhammet olduğu belirlenen yaralı daha sonra kaşık sedyeye alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte yukarıya çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GÖRGÜ TANIĞI: HAVADA YÜRÜR GİBİ GİTTİ

Olayın görgü tanığı, "Bizim önümüzde oldu. Adımını attı, havada yürür gibi gitti. Orada yatıyor, anlamadık" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.