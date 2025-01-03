Antalya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Antalya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğüne deprem meydana geldi. Depremde bazı vatandaşlar evlerinden çıkıp sokağa indi.
AFAD, Antalya Körfezi Alanya açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.7 km derinlikte gerçekleşen deprem sonrası özellikle Alanya ilçesindeki vatandaşlar korkup evlerinden dışarı çıktı.
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