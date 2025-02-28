Antalya'da 'Akdeniz Lirikleri' Sergisi Açılıyor - Son Dakika
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Antalya'da 'Akdeniz Lirikleri' Sergisi Açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın 58 usta sanatçısını 'Akdeniz Lirikleri' sergisinde bir araya getiriyor. Sergi, 4 Mart'ta Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

28.02.2025 12:04  Güncelleme: 13:32
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın 58 usta sanatçısını, "Akdeniz Lirikleri" sergisinde bir araya getirecek.

Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden sanatçıların eserlerinden oluşan "Akdeniz Lirikleri" sergisi, 4 Mart'ta Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde kapılarını açacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'yı kendi sanatçılarıyla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu sergide, seçkin sanatçılarımızın eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz. Akdenizlilik kavramının sınırlarını hayalleriyle genişleten, sezgilerimizi derinleştirip duygularımızı çoğaltan sanatçılarımıza minnettarız. Resim ve heykel gibi kadim sanat dallarının etkisini daha da yaygınlaştırmak ve güçlendirmek için her yıl etkinliklerimizi yeni boyutlarla geliştirmeye devam edeceğiz."

Serginin küratörlüğünü üstlenen İbrahim Karaoğlu ise "Akdeniz Lirikleri"nin sanat dünyası için önemini, şu sözlerle anlattı:

"Akdeniz, sosyal yaşamın akışı, çok kültürlülük ve kültürlerarasılığın dinamizmiyle bir hafıza mekanıdır. Kendine özgü ritmi ve coşkusuyla sanatçılar için sonsuz bir esin kaynağı olmuştur. Bu sergi, sanatını Akdeniz'in imgeleriyle lirik eserlere dönüştüren sanatçılarımızın görkemli bir sanat şöleninde buluşmasıdır."

Sergi, Sista Music Event Grubu'ndan Ceren Sarp Karacaoğlu'nun gitar ve Burcu Kurtel'in flüt dinletisi eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

"Akdeniz Lirikleri", 30 Mart'a kadar Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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