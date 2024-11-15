Antalya'da Ara Tatilde Gençlik Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Ara Tatilde Gençlik Kampı Düzenlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde 10-14 yaş aralığındaki öğrencileri 'Ekran Işığından Ağaç Gölgesine' temalı gençlik kampında buluşturdu. Öğrenciler, doğayla iç içe eğlenceli etkinliklerle stres atıp moral depoladı.

15.11.2024 11:06  Güncelleme: 11:14
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, ara tatilde 10-14 yaş aralığındaki öğrencileri ağırladı. "Ekran Işığından Ağaç Gölgesine" temasıyla düzenlenen kamplarda, öğrenciler ekrandan uzak doğayla iç içe bir tatil yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ara tatili daha verimli geçirmek isteyen öğrencileri Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde misafir etti. "Ekran Işığından Ağaç Gölgesine" temasıyla düzenlenen kamplarda, öğrenciler telefon ve bilgisayar ekranından uzak şekilde, doğayla iç içe eğlenceli ve eğitici bir ortamda buluştu. 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen kampa, 10-14 yaş aralığında öğrenciler katıldı.

Stres atıp moral depoladılar

Okul döneminin stresini doğa içinde atan gençler, aynı zamanda eğitim öğretim sezonunun devamı için de moral depoladı. Gençlik Kampı'nın şehirden uzak ve sakin ortamında bulunan öğrenciler, çeşitli sanat ve spor etkinlikleri ve atölyelerle hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirdi. Kampa katılan gençler, Gençlik Kampı'nda güzel bir tatil geçirmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Eğlenceli aktiviteler

Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Atanur Çelik, Serik Bilim Köyü'nde de eş zamanlı olarak çocukları misafir ettiklerini belirterek, "Çeşitli eğitsel oyunlar, grup aktiviteleri, çocukların sorumluluk alma becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenledik. 'Ara tatilde etkinlik var' sloganıyla birlikte güzel bir hafta geçirdik. Çocuklarımızın birçok kazanımla buradan ayrılmalarını amaçladık" dedi.

Antalya\'da Ara Tatilde Gençlik Kampı Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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