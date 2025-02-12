Antalya'da Boşanma Aşamasında Eşi Öldürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Boşanma Aşamasında Eşi Öldürüldü

Savaş T. boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, F.İ. ise kaçmasına yardım etmekten yargılanıyor.

12.02.2025 12:46
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Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü ileri sürülen sanığın ağırlaştırılmış müebbet, kaçmasına yardım eden kişinin ise 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Savaş T. (48) ve tutuksuz yargılanan sanık F.İ. katıldı. Sanık ve maktulün kızı İ.T. (15), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Müştekiler ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Savaş T, son bir yıldır eşinin psikolojik sorunları olduğunu, hatta ilaçlar kullandığını öne sürdü.

Eşinin boşanmak istemesi üzerine 2-3 ay babasının evinde kaldığını ifade eden sanık, "Boşanmak üzereyken yeniden barıştık. Eşimi hala seviyorum. Karşınızdayım ama ben yaşamıyorum. Eşime daha önce şiddet uygulamadım." dedi.

Tutuksuz sanık F.İ'nin eşiyle barışmasına yardımcı olmak için uğraştığını belirten Savaş T, savunmasına şöyle devam etti:

"F.İ. eşimle görüştü ve bizi barıştırabileceğini söyledi. 'Yanına ne zaman gidebiliriz' diye sordum. F.İ. kavun ve karpuz satıyordu. Bu yüzden sabaha karşı gidebileceğimizi söyledi. Saat 04.00 gibi eve gittik. Eşim kapıyı açınca 'Niye geldin' dedi. 'Adamsan beni vur ölümden korkmuyorum.' dedi. Ben de merdivene doğru ateş ettim. O sırada F.İ. beni tutmaya çalıştı. Eşim bana küfürler ediyordu. Vurunca yere yığıldı."

"O an kendimizde değildik"

Tutuksuz sanık F.İ. de olay yerine barışmaya gittiklerini savundu.

Maktulün sanık Savaş T'ye küfür ve hakaretler ettiğini iddia eden F.İ, "Bizden korktu sanırım, silaha davrandı. Savaş ağabeyim elinden aldı. Savaş ağabeyimi çekmeye çalıştım. Maktul, 'Savaş dur' dedi. Sonra sanık ateş etti. Yaralının başında kalmayı düşündük ama kalmadık. O an kendimizde değildik. Savaş'ın telefonu yanında değildi. Benimde faturadan dolayı hattım kapalıydı. O yüzden ambulansı arayamadım." diye konuştu.

"Boşanma aşamasındaydılar"

Sanık ve maktulün kızı İ.T. ise pedagog eşliğindeki ifadesinde İ.T. babası ve tutuksuz sanık F.İ'den şikayetçi olmadığını belirtti.

Psikolojik tedavi gören annesinin bir gün kendisine "Babana öyle şeyler yapacağım ki beni öldürmek zorunda kalacak. Benimde başıma bir şey gelirse bu sebeptendir." dediğini öne süren İ.T. şöyle konuştu

"Olay günü kapının zil sesine uyandım. Annem babama, 'Senin erkeklik gururun yok mu? Neden barışmak istiyorsun' dedi. Silah sesini duyduğumu hatırlamıyorum. Sonra uyudum. Sabah uyandığımda annemin beni niye uyandırmadığını sorguladım. Kapımı açtım annem yerde yatıyordu. Kafasını çevirmeyi denedim, yapamadım. Göğsü hareket etmiyordu, vefat ettiğini anladım. Annemi görünce halamı aradım, oda polisi ve ambulansı aramamı söyledi."

"Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum"

Maktulün annesi M.S. de kızının sanıktan korktuğunu ifade ederek, "Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatları ise maktul Fadim T'nin eski eşini öldürmeye teşebbüs nedeniyle yargılandığını ve 2 ay 10 gün cezaevinde kaldığını belirtti.

Mahkeme heyeti, Savaş T'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık F.İ. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim T. (52) 12 Eylül 2024'te birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Polis ekipleri, maktulün katil zanlısı eşi Savaş T. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen F.İ'yi Korkuteli ilçesinde gözaltına almıştı. Savaş T. tutuklanmış, F.İ. ise serbest bırakılmıştı.

Savaş T. hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırışmış müebbet, F.İ. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme"den 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Boşanma Aşamasında Eşi Öldürüldü - Son Dakika

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