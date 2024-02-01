Antalya\'da Boşanma Aşamasındaki Eşi Kalbinden Bıçaklayarak Öldüren Sanık, Olayı Hatırlamadığını İddia Etti

ANTALYA'da, geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28), çalıştığı markette kalbinden bıçaklayıp, öldüren Mehmet Yavlak (33), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Yüksek miktarda uyuşturucu aldığım için kendimi kaybetmişim. Olay anını hatırlamıyorum" dedi.
Olay, geçen yıl 21 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, boşanma aşamasındaki eşi, 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak, sabah tartıştı. Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir marketin şubesine geldi. Markete giren Yavlak, eşini bıçakla takip etti. Tedirginlik yaşayan Sümeyye Yavlak ile market çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada Sümeyye Yavlak, kendisini depoya kilitledi. Ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırıp, eşini defalarca kalbinden bıçaklayıp öldürdü.
SANIK TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Yavlak ise bir gün sonra Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken, burada önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavlak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüpheli Mehmet Yavlak hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.
'UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI'
Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yavlak katıldı. Sümeyye Yavlak'ın yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hakim karşısında ilk savunmasını yapan sanık Mehmet Yavlak, eşiyle 2018 yılında tanışıp, 2-3 ay sonra evlendiklerini, 2019 yılında da bir çocuklarının olduğunu anlattı. Evlenmeden önde esrar kullandığını belirten Yavlak, evlendikten sonra da 'A4' olarak bilinen ve bonzai olarak tabir edilen sentetik uyuşturucu kullanmaya başladığını aktardı. Uyuşturucu madde kullandığı bir gün eşi Sümeyye Yavlak'ın kendisini yakaladığını, bunun üzerine uyuşturucuyu bırakması konusunda tedavi olması için telkinde bulunduğunu söyleyen Mehmet Yavlak, "Bunun üzerine ben de uyuşturucu maddeyi bırakmak için tedavi olmaya başladım. Sürekli ara ara tedavi olmak amacıyla AMATEM'e başvurdum ancak uyuşturucu maddeyi kullanmayı bırakamadım. Eşim ile sürekli ilgisizliğinden kaynaklı tartışmalarımız oluyordu. Evliliğimiz süresince kendisine 2 sefer şiddet uyguladım. Bunun üzerine eşim 2-3 sefer evi terk ederek ailesinin yanına giderdi. 1 yıl kadar önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Her seferinde kendisini ikna edip eve dönmesini sağlıyordum" dedi.
'OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM'
Olaydan 1 hafta önce yine uyuşturucu kullandığı için kavga ettiklerini anlatan Mehmet Yavlak, olay saatinden önce alkol alıp içmeye başladığını, ardından Zeytinköy'e giderek uyuşturucu aldığını anlattı. Mehmet Yavlak, "Yüksek miktarda uyuşturucu aldığım için kendimi kaybetmişim. Olay anını hatırlamıyorum. Öğrenince kendime şaşırdım. Çok kötü oldum, intiharı bile düşündüm. Olay yerine arabayla gitmişim, arabayı bırakıp yürüyerek kaçmışım. Bana da polisler söyledi. Ben bunları hatırlamıyorum. Çok pişmanım, ben kimseye zarar verecek bir insan değildim" diye konuştu.
'HER TARAFTA KAN VARDI'
Tanık olarak dinlenen Sümeyye Yavlak'ın çalıştığı marketin müdürü O.Ö ise haber verilmesi üzerine geldiği mağaza içine girdiğinde, giriş kapısının kırık olduğunu, her tarafta kan gördüğünü söyledi. Merdivenlerden aşağı indiğinde, mağazanın deposunda bulunan tuvalet kapısının kırık olduğunu belirten O.Ö., "Tuvalete kafamı yönelttim, baktığımda Sümeyye Yavlak'ın hareketsiz olarak kanlı bir şekilde yerde yattığını gördüm. Arkamdan Yunus polisleri olay yerine intikal etti" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yavlak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-
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