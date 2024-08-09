Antalya'da Buzdolabı Motorundan Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Buzdolabı Motorundan Çıkan Yangın Söndürüldü

Geniş Video İzle

Antalya'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın büyümeden söndürüldü. Komşularının haber verdiği ev sahibi olay yerine koşarak geldi.

09.08.2024 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın büyümeden söndürüldü. Komşularının haber verdiği ev sahibi olay yerine koşarak geldi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Kavşağı üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. 3'üncü kattaki daireden duman yükseldiğini gören apartmanda oturanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Daire sahibinin evde olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle evin balkonuna ulaşıp, içeri girdi. Komşularının haber vermesiyle daire sahibi evin anahtarını ekiplere yetiştirmek için koşarak geldi. Nefes nefese kaldığı görülen ev sahibi kadın anahtarı eşine uzattı. Buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada apartmanda bulunan diğer daire sahipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını balkonlardan izledi.

HABER-KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

Antalya\'da Buzdolabı Motorundan Çıkan Yangın Söndürüldü
Kaynak: DHA

Antalya, Olay, İtfaiye, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Buzdolabı Motorundan Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:17:26. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Buzdolabı Motorundan Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement