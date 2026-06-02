Antalya'da CHP'li Vekillere Soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP'li 5 milletvekili hakkındaki 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin soruşturma dosyasını, "yetkisizlik" kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alınan yetkisizlik kararında, yürütülen soruşturmada, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında, yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddialarının fezleke düzenlenmesini gerektirecek nitelikte olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kararda, soruşturma dosyasında yer alan beyanlar, HTS/baz kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu milletvekilleriyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi'nde para talep edilmesi, paranın temin edilmesi, Ankara'da teslim edilmesi ve bu sürecin çeşitli temaslarla koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, babasının adaylık sürecinde 1 milyon avro talep edildiği, bu paranın temin edilerek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği beyanında bulunduğu aktarılan kararda, bu sürecin Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin ifade edildiği belirtildi.

Kararda, Muhittin Böcek'in beyanlarında ise seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceği, bu kapsamda sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiği yönünde ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

HTS ve baz kayıtları incelendiğinde, para tesliminin gerçekleştiği iddia edilen tarihlerde tarafların Ankara'da, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içerisinde oldukları belirtilen kararda, bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğünün değerlendirildiği ifade edildi.

Kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, bu kişiler hakkında fezleke düzenlenmesi sürecinin başlatılabilmesi için dosyanın yetkili makama gönderilmesi gerektiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Alınan yetkisizlik kararı gereği, söz konusu milletvekilleri hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.

Kararda, milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ayrıca yürütülmeye devam ettiği kaydedildi.