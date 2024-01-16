Antalya\'nın Serik ilçesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kökez mahallesi 3049 Sokak'taki Hasan Fazla'ya ait evde yaşandı. 2 katlı binanın birinci katındaki klima dış ünite motorundan sıçrayan alevler, balkondaki koltukları tutuşturdu. Alevler evin odasına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Vatandaşlar da çeşmeye taktıkları hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Binanın 2'nci katında dumandan etkilenen Güner Fazla (79) sağlık ekipleri ve itfaiye yardımı ile evden çıkarıldı. Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Fazla'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangında evin bir odasındaki eşyalar ile balkondaki koltuklar zarar gördü. (DHA)