Antalya'da Çocuklar ve Gençler İçin Tiyatro Şenliği Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Çocuklar ve Gençler İçin Tiyatro Şenliği Başladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuklar ve Gençler için Tiyatro Şenliği' yoğun ilgi gördü. İlk oyun 'Balon Ağacı' ile başlayan etkinlik, tatil boyunca farklı tiyatro oyunları ile devam edecek.

20.01.2025 10:54  Güncelleme: 11:18
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) çocuklar ve gençlerin keyifli bir tatil geçirmesi amacıyla düzenlediği "Çocuklar ve Gençler için Tiyatro Şenliği" yoğun ilgi gördü. Tiyatro Şenliği'nin ilk oyunu 'Balon Ağacı'nda çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilinde çocuklar ve gençlerin keyifli bir tatil geçirmesi amacıyla gerçekleştirdiği "Çocuklar ve Gençler İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği" başladı. AŞT Yıldız Kenter sahnesinde gerçekleştirilen Tiyatro Şenliği'nde oyun öncesinde çocuklar, müzikal gösteriyle eğlendi. Daha sonra 'Tiyatro Şenliği'nin ilk oyunu, Balon Ağacı kukla oyunu çocuklarla buluştu. Aileleriyle birlikte tiyatro izlemeye gelen çocuklar, oyunda hem eğlendi hem de unutulmaz anlar yaşadı.

Çocukların aileleriyle birlikte izleyebilecekleri tiyatro oyunları tatil boyunca devam edecek. Tiyatro şenliğinde "Marangozun Köpeği Kaştanka, Romeo+Juliet=Aşk(?), Zümrüdüanka, Kuş Adımları" gibi birbirinden farklı tiyatro oyunları, şehir tiyatroları oyuncuları tarafından izleyicilerle buluşacak.

Antalya\'da Çocuklar ve Gençler İçin Tiyatro Şenliği Başladı
Kaynak: ANKA

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