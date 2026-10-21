Antalya'da COP31'de liderlere şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı ikram edilecek - Son Dakika
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Antalya'da COP31'de liderlere şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı ikram edilecek

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9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'de liderlere ve üst düzey katılımcılara Mavi Bölge'de şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı servis edilecek. Yeşil Bölge'deki Antalya Evi'nde yaklaşık 200 ülkeden konuklara coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler tanıtılacak.

Türkiye'nin başkanlığında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) katılımcılarına ikram edilecek lezzetler arasında şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı gibi yöresel lezzetler de olacak.

9-20 Kasım'da COP31'e ev sahipliği yapacak kentte, konaklama, ikramlar, sergilerin ve konferansların yapılacağı alanla ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Liderler ve üst düzey katılımcıların yer alacağı "Mavi Bölge" ile sivil katılımcılara açık olacak "Yeşil Bölge" olarak ikiye ayrılan 1200 dönümlük alanda Antalya'nın tanıtımına yönelik özel planlamalar da yapılıyor.

Bu kapsamda "Yeşil Bölge"de kentin yöresel mutfağının ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımının yapılacağı Antalya Evi oluşturuluyor.

Zirve boyunca dünyanın dört bir yanından gelecek devlet ve hükümet başkanları, diplomatlar, kurum ve kuruluşların temsilcilerine yörenin coğrafi işaretli ürünleri ile yerel mutfağı bu evde tanıtılacak. Ayrıca "Mavi Bölge" alanında da liderlere ve üst düzey katılımcılara öne çıkan lezzetlerden şiş köfte, piyaz ile kabak tatlısı servis edilecek.

Antalya mutfağı COP31 ile dünya vitrininde olacak

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, AA muhabirine, COP31 alanında hazırlanacak Antalya Evi'nde gastronomi alanında tanıtımlar yapılacağını söyledi.

Özellikle coğrafi işaret tescilli ürünlerin, lezzetlerin yer alacağını ve kendilerinin de bu çalışmada yer aldıklarını dile getiren Tekelioğlu, "Antalya'nın coğrafi işaretle tescillenmiş ürünleri ya da tescillenmemiş yöresel lezzetleri Antalya Evi'nde, devlet başkanlarına, devlet adamlarına, sivil toplum örgüt temsilcilerine yaklaşık 200 ülkeden gelecek misafirlere tanıtılacak." dedi.

Yöresel ürünlerin tescillenmesi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Tekelioğlu, bu tür organizasyonlarda özellikle kente özgü lezzetlerin sergilenmesinin yurt dışı tescil çalışmalarına önemli katkı sunacağını kaydetti.

Tekelioğlu, lezzetleri sunacak firmaların da belirlendiğini, bunların hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Liderlere şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı servis edilecek

Liderler ve üst düzey katılımcıların olacağı alanda yer alacak firmalardan birinin üçüncü kuşak temsilcisi ve yönetim kurulu başkanı Cem Yıldırım da COP31'i gastronomi turizmi açısından da önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Yıldırım, "Antalya'nın tanıtımı için şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı ile orada olacağız. Bu fırsatı güzel şekilde değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Organizasyonun koordinatörlerini restoranda ağırladıklarını ve şiş köfte, piyaz ile kabak tatlısını beğendiklerini anlatan Yıldırım, bu lezzetleri COP31 ile dünya sahnesine taşımış olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
GastronomiAntalyaTurizmGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da COP31'de liderlere şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı ikram edilecek - Son Dakika
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