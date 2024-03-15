Antalya\'da Çukur Çetesi Operasyonunda İlçe Belediye Meclis Üyesi Gözaltına Alındı

Antalya'da, "Çukur Çetesi"ne yönelik yürütülen ve 26 kişinin tutuklandığı "Kafes-24" operasyonu kapsamında aranan ilçe belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 25 Aralık 2023'te başlatılan "Kafes-24" operasyonu kapsamında, Kemer Belediyesinin CHP'li meclis üyesi C.A'nın yakalanması için çalışma yapıldı.
Zanlı C.A, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Antalya'da "Çukur Çetesi"ne yönelik yapılan Kafes-24 operasyonunda 43 zanlı gözaltına alınmış, 29 Aralık 2023'te adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyona ilişkin 23 Ocak'ta aranan bir şüpheli daha gözaltına alınmış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
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İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda, bir vatandaştan hileyle aldıkları 9 milyon liralık arsayı başkasına satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda, dolandırıcılardan birinin kısa süre önce ayağını kırdığı koltuk değneğiyle tapuya geldiği ortaya çıktı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Güney Kafkasya'yı barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için önümüzde gerçek bir fırsat var." dedi.
TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve özellikle tüketici hakları konusundaki eğitim programlarına yoğunlaştıklarını belirtti. İspirli, tüketici bilincinin artması için yapılan eğitimlerin devam ettiğini ve tüketicilerin fahiş fiyatlar konusunda mağdur olmaması için piyasa araştırması yapmalarının önemine değindi.
Doğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, çetin kış şartlarına karşı önlem almak amacıyla personeline çığda arama ve kurtarma eğitimi verdi. 30 kişilik ekibin katıldığı eğitim, teorik, saha uygulaması ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada tamamlandı. Eğitimde çığ bilgisi, beslenme ve barınma, ilk yardım, arama ve kurtarma teknikleri gibi konular ele alındı. Eğitimin sonunda ise senaryo gereği çığ altında kalan bir ekibin kurtarılması tatbikatı gerçekleştirildi.
Ankara'da çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 100 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polisin eve düzenlediği operasyonda yatak odasındaki dolaba saklandı. Polis tarafından dolaptan çıkarılıp gözaltına alınan zanlının ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda, İzmir ve Ankara illerinde; Hırsızlık başta olmak üzere bir çok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 hün hapis cezası ile aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan V.K. isimli şahsın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, V.K. saklandığı evin yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, vergi usul kanununa muhalefetten 5 yıl hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcuya silah tehdidiyle giren yüzü maskeli 2 şüpheli, 9 bileziği çaldıktan sonra kaçtı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti ve gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ve 5 bin 495 lira ele geçirildi. Şüphelilerin daha önce de suç kayıtları olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motorlu bisikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Motorlu bisiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli ve ekibi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek çalışanların bayramlarını kutladı. Sesli ve ekibi hastaneleri tek tek ziyaret edip sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti ve moral verdi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan ve askeri helikopterle sarp kayalıklardan alınarak Perre Antik Kenti'ne taşınan 2100 yıllık yazıtta çeviri çalışmaları yapılıyor. Pisa Üniversitesi'nden Prof.Dr. Margherita Facella ve Oxford Üniversitesi'nden Dr. Charles Crowther, kente gelerek eserde incelemelerde bulundu. Yazıtın önemli olduğunu dile getiren Facella, yazıtlarda Kommagene Kralı l. Antiochos'un demeçlerinin yer aldığını belirtti. Köylüler tarafından bulunan eserler, askeri helikopterle Perre Antik Kenti'ne taşınmıştı.
Niğde Valisi Cahit Çelik, Tüketici Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Çelik, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve haklarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, bilinçli tüketici eğitimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemine değindi.
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