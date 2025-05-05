Antalya'da Deniz Dibi Temizlik Etkinliği

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü iş birliğiyle, Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizlik etkinliği düzenlendi. 35 gönüllü dalgıcın katıldığı organizasyonda denizden klozet, gramofon, mikrodalga gibi birçok malzeme ve plastik atık çıkarıldı.

Kıyı ve deniz temizliğine dikkati çekmek amacıyla Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen deniz dibi temizlik etkinliği tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen etkinlik, Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü'nün ve gönüllü olarak katılan dalgıçların katkılarıyla gerçekleşti.

Etkinliğe TEMA, TÜRÇEV, Yunus Dalış Okulu, Antalya Denizcileşme Platformu, Akdeniz Üniversitesi Felsefe ve Edebiyat Bölümü öğrencileri ve Muratpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri de destek verdi. Konyaaltı Beachpark'ta 13 Nisan'da başlayan ve dört etaptan oluşan projenin son durağı Kaleiçi Yat Limanı oldu.

Dalış etkinliğine katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, dalış sırasında deniz altında bulduğu Türk bayrağını katlayıp yanına aldı. Etkinliğin çevresel farkındalığı arttırma açısından büyük önem taşıdığını belirten Atasoy, çalışmaların sadece bir temizlik faaliyeti değil, aynı zamanda bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

"Denizimizin üstüne de altına da atık yakışmıyor"

Atasoy, "Bu, yaz sezonu öncesi gerçekleştirdiğimiz dördüncü etkinlik. Suyun üstü kadar altı da önemli. Ne yazık ki denizlerimizi, bilerek ya da bilmeyerek, özellikle deniz çöpleriyle kirletiyoruz. Bu durumun farkında olmamız ve toplumun her kesimini bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bugün 35 gönüllü dalgıçla birlikte denize daldık. Suyun yüzeyi masmavi ama altı maalesef atıklarla dolu. Denizimizin üstüne de altına da atık yakışmıyor. Lastiklerden pet şişelere, fenerlerden metal parçalara kadar her şey var" dedi.

"Üç etkinlikte 1 tona yakın atık toplandı"

Denizin, Antalya için sadece turizm değil, ulaşım, spor ve balıkçılık açısından da büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Atasoy, yapılan üç temizlik etkinliğinde 1 tona yakın çöp çıkartıldığını belirterek, "Antalya 640 kilometrelik kıyı şeridiyle çok şanslı bir şehir. Turizmimizi büyük ölçüde temiz denizlerimize borçluyuz. Bu yüzden denize gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in de denizlerin korunmasına yönelik hassasiyetiyle deniz dibi temizliği etkinliklerimizi de sezon öncesinde arttırdık. Bugüne kadar düzenlediğimiz üç etkinlikte 1 tona yakın atık toplandı. Deniz hepimizin, korumak da hepimizin görevi. Denizin dibinde balıklar, yosunlar, mercanlar görmek isterken klozet, gramofon gibi eşyalarla karşılaştık. Bunların bilerek atıldığını düşünmek istemiyoruz. Umarız istemeden olmuştur" diye konuştu.

"Amacımız, insanları bu konuda düşünmeye sevk etmek"

Etkinliğin organizasyon ayağını yürüten Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Proje Sorumlusu Aylin Tuğ da bu çabanın yalnızca fiziksel temizlik değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflediğini aktararak, "Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, dört etaptan oluşan bir proje geliştirdik. Beachpark'ta başlayan temizlik hareketimiz, Kaleiçi Yat Limanı'nda tamamlandı. Profesyonel dalgıç arkadaşlarımızla birlikte deniz dibinde temizlik yaptık. Amacımız, sadece çöpleri toplamak değil, insanları bu konuda düşünmeye sevk etmek" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Atasoy, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek adına deniz dibindeki atıkları çıkaran profesyonel dalgıç ekiplerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek sertifika ve madalyalarını takdim etti.