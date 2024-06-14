Antalya'da Deprem Master Planı için yapı stoğu envanteri güncel durum değerlendirildi - Son Dakika
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Antalya'da Deprem Master Planı için yapı stoğu envanteri güncel durum değerlendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022'de başlattığı Deprem Master Planı kapsamında yapı stoğu envanteri çalışmalarının güncel durumu değerlendirildi. İlçe belediyelerinin sorumluluğunda olan envanter çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiği vurgulandı.

14.06.2024 11:04
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022'de başlattığı Deprem Master Planı'nın ana verisi olan ve ilçe belediyelerin sorumluluğunda bulunan yapı stoğu envanteri çalışmaları ile ilgili olarak, 19 ilçe belediyesinin katılımıyla 'Yapı Stoğu Envanteri Güncel Durum Değerlendirme' toplantısı yapıldı.

Kentin depreme karşı güvenli ve dirençli hale getirilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Deprem Master Planı kapsamında Antalya Valiliği başkanlığında yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı, Deprem Master Planı hazırlama koordinasyonunun master plan için gerekli yapı stoğu envanteri hazırlama görevi ilçe belediyelere verilmişti.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda İl Afet Risk Azaltma Planına göre 'yapı stoğu envanterinin hazırlanması eylemi' içeriği, tamamlanma süresi, sorumlu kuruluş olarak ilçe belediyelerin yapmakla yükümlü olduğu çalışmalar ile eylemin gerçekleştirilmesi için belirlenmiş destekleyici kuruluşlar ve görevlerine ilişkin bilgiler, yeniden aktarıldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından, belediyelerin yapı stoğu envanterini daha sağlıklı hazırlayabilmesi için geliştirilen mobil uygulamanın süreci hızlandırdığı ancak belediyelerinin sisteme günlük veri girişinin arttırılması gerektiği belirtildi. Toplantıda 19 ilçenin şimdiye kadar gönderdiği veri sayıları, gelinen güncel durum, eksiklikler ve sürecin nasıl daha hızlı ilerleyebileceği adına detaylı açıklamalar yapıldı.

Risk analizine geçilecek

Yapı stoğu envanterinin hala istenilen sayıya ulaşmaması nedeniyle planın risk analizi kısmına geçilemediğine dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürü Ecehan Olucak, 'Yapı stoğu envanterinin hazırlanması konusunda koordinasyonumuzu oluşturduk. Koordinasyon personellerini görevlendirdik ve yapı envanteri formlarını hazırladık. İlçelerimizden bize gelen veri akışında gerekli kapasiteye ulaşılamadığı için bir mobil uygulama geliştirdik ve ilçe belediyelerinin kullanımına açtık. Yapı stoğu envanteri gelmeden Deprem Master Planı risk analiz kısmına geçemiyoruz. Bu yüzden ilçe belediyelerimizin sorumluluğunda olan envanter çalışmalarının güncel durumunu değerlendirerek, Master Planın süresi içinde yapılabilmesi için envanter çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiğini belirttik ve İRAP kapsamında çözüm önerilerimizi ilettik" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Deprem Master Planı için yapı stoğu envanteri güncel durum değerlendirildi - Son Dakika

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