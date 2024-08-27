Antalya\'da drift yapan sürücülere 77 bin 443 lira ceza

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Antalya'nın Aksu ilçesinde araçlarıyla drift atan iki sürücüye 77 bin 443 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurşunlu Şelalesi önündeki caddede iki sürücünün el frenini çektikleri araçlarla drift yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, sürücülere toplamda 77 bin 443 lira ceza kesti.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çift yönlü trafiğe açık yolda iki aracın drift yaptıkları, diğer araçların ise trafikte ilerlemekte güçlük yaşadıkları görülüyor.