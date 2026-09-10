Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda yoğun köpüklenme oluştu - Son Dakika
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Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda yoğun köpüklenme oluştu

Antalya\'da Düden Şelalesi\'nin denize döküldüğü alanda yoğun köpüklenme oluştu
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Antalya'da Aşağı Düden Şelalesi'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada oluşan yoğun köpüklenme dikkati çekti. Akıntı nedeniyle denizde geniş alana yayılan köpüklenme bölgesinde TÜÇA ve ilgili kurumlarca sevk edilen deniz süpürgesi teknesi inceleme yaptı.

ANTALYA'da Aşağı Düden Şelalesi'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada oluşan yoğun köpüklenme dikkati çekti.

Düden Çayı'nın Lara bölgesindeki falezlerden Akdeniz'e ulaştığı Aşağı Düden Şelalesi'nin döküldüğü alanda denizde köpüklenme meydana geldi. Yüzlerce turistin ziyaret edip fotoğraf çektiği şelaledeki köpüklenmenin akıntı nedeniyle denizde geniş alana yayıldığı görüldü. Tur teknelerinin ve özel yatların uğrak yerlerinden şelale çevresinde denizde oluşan köpüklenme dikkati çekti. Antalya kıyılarında artan mikroplastik kirliliğiyle mücadele kapsamında Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ve ilgili kurumlar tarafından bölgeye sevk edilen deniz süpürgesi teknesi de köpüklenmenin olduğu alanda inceleme yaptı.

Önceki yıllarda denizde oluşan köpüklenmenin atık suların toprağa ve çaya karışmasıyla yaşanan kirlilikten meydana geldiği tespit edilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda yoğun köpüklenme oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda yoğun köpüklenme oluştu - Son Dakika
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