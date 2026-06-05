Antalya'da Dumansız Plaj Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Dumansız Plaj Uygulaması Başladı

Antalya\'da Dumansız Plaj Uygulaması Başladı
05.06.2026 14:21
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Antalya'da plajlarda sigara içme yasağı getirildi, çevre kirliliğiyle mücadele hedefleniyor.

ANTALYA'da 'dumansız plaj' uygulamasının hayata geçmesiyle plajlarda da önlemler artırıldı. Plajlara levhalar yerleştirildi, sigara içilmemesi gereken alanlar belirlendi. Bölge halkı da uygulamanın sahil kirliliğinin önüne geçeceğini ve deniz ekosistemindeki zararın azaltılmasına destek olacağını belirtti.

Kentte çevre kirliliğiyle mücadele ve dumansız hava sahası uygulamaları kapsamında belirlenen plajlarda sigara kullanımına yasak getirildi. Antalya Valiliği öncülüğünde yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında başlatılan uygulamanın temel amacı; sigara izmaritlerinden kaynaklanan çevre kirliliğini azaltmak, deniz ekosistemini korumak ve vatandaşların temiz hava hakkını güvence altına almak.

Belçika, Fransa ve İspanya'daki uygulamaların örnek alınmasıyla kentteki Kaputaş Plajı'nda 'Dumansız Plaj' uygulaması başladı ve birçok sahil şeridinde de hayata geçirildi. Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da, izmarit kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması ve sahillerin korunması hedefleniyor. Antalya Valiliği, uygulamanın ilerleyen dönemde farklı plajlarda da yaygınlaştırılabileceğini belirtti. Belirlenen kurala uymayanlara ise Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.

'SİGARA İÇİLMEDİĞİ İÇİN MEMNUNUM'

Uygulamanın hayata geçmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zoya Karakaş, "Bu uygulamayı çok beğendim. Geçtiğimiz gün sahile geldim ve astımım olduğu için plajda içilen sigara dumanından çok rahatsız oldum. Bugün ise sahile yerleştirilen 'dumansız plaj' levhasının bulunduğu alana geldim. Burada sigara içilmediği için memnunum. Yaşlılar ve çocuklar için de örnek bir uygulama. Bu uygulama bizler için, mavi vatanımız için. Bazen sahilde sigara içildikten sonra izmaritleri taşların altına ya da kuma attıklarını görüyordum. Sonuçta o izmarit denize karışıyor ve zarar veriyor" dedi.

'İZMARİTLER SÜNGER OLDUĞU İÇİN DENİZE DE ÇOK ZARARLI'

Sahildeki izmarit kirliliğine dikkati çeken Berke Çalık, "Uygulamanın çok iyi yanları var. Çocuklara örnek olmak çok önemli. Ben hayatım boyunca sigara kullanmadım ancak içen arkadaş düşünsün. Çevre temizliği açısından da önemli. Sigara kullanan insanların izmarit konusunda dikkatsiz olduğunu söyleyebilirim. Bu izmaritler sünger olduğu için denize de çok zararlı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Antalya, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Dumansız Plaj Uygulaması Başladı - Son Dakika

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