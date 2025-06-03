Antalya'da Dünya Çevre Günü Kutlandı: Plastik Kirliliğine Dur De - Son Dakika
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Antalya'da Dünya Çevre Günü Kutlandı: Plastik Kirliliğine Dur De

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03.06.2025 14:08  Güncelleme: 15:30
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Antalya\'da Dünya Çevre Günü Kutlandı: Plastik Kirliliğine Dur De
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü 'Plastik Kirliliğine Dur De' temasıyla düzenlenen etkinlikle kutladı. Başkan Muhittin Böcek, çevre bilincinin önemine vurgu yaparak, Antalya'nın çevre dostu projeleri hakkında bilgi verdi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesine denk gelen 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü "Plastik Kirliliğine Dur De" temasıyla düzenlenen etkinlikle kutladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde yapılan törende konuşan Başkan Muhittin Böcek, "Çevre hepimizin ortak değeri ve en kıymetli hazinemizdir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumluluk ve bilinçle çevre ve doğa dostu çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Karaalioğlu Parkı'ndaki Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde "Çevrene İyi Bak. Plastik Kirliliği 'ne Dur De" temasıyla Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, meslek odaları, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve temsilcileri, çevre dostları ve çocuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını çevre ve doğa dostu çalışmalarla Antalya'ya 2025 Çevre Başkenti ünvanını kazandıran Başkan Böcek yaptı.

"Örnek bir belediyeyiz"

Konuşmasına, "Çevre hepimizin ortak değeri ve en kıymetli hazinemizdir" diyerek başlayan Başkan Böcek, sadece bireysel çabalarla çevre sorunlarının çözülemeyeceğine dikkati çekti.

Büyükşehir Belediyesi'nin çevreyi ve doğayı korumak adına yaptığı çalışmaları anlatan Böcek, " Türkiye'de ilk olarak hayata geçirdiğimiz Elektronik Gemi Denetim Sistemi, Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, 53 Megawat kurulu güçte 145 bin hanenin elektrik tüketimine eşdeğer Güneş Enerji Santralleri ve biyokütle tesisleri, çatısında ilk depolamalı GES kuran kamu binası, Türkiye'de ilk olarak Belediye ve ASAT Binamıza TSE tarafından verilen İklim Dostu Kuruluş Belgesi, Zirai ilaç ambalaj atıkları ile mücadelede ilk olan Çevre Dostu Çiftçi Kart projemiz, hayalet ağ olarak bilinen balıkçı atık ağları ile mücadele çalışmalarımız ile örnek bir belediyeyiz" diye konuştu.

"Dünyanın en fazla Mavi Bayrağına sahip kent olma başarımızı sürdürüyoruz"

Başkan Böcek, Antalya'nın denizini korumak için de önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 8 gemi atık alım tesisi, Antalya'nın ilk defa tanıştığı deniz süpürgesi ve atık alım gemisi, yenileri eklenen ve kapasite artışı yapılan 36 atıksu arıtma tesisi ve 805 km kanalizasyon hattı, yeni derin deniz deşarj hatlarımız ile 233 Mavi Bayraklı plajıyla Dünyanın en fazla Mavi Bayrağına sahip kent olma başarımızı sürdürüyoruz. Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun tarımda kullanılması, diktiğimiz 2 milyonun üzerinde fide-fidan, kurakçıl peyzaj, sünger kent uygulamaları ve daha birçok projemiz ve yaptığımız örnek çalışmalar sadece ülkemizde değil sınırları aşarak dünyadan da övgüler almakta ve ödüllere layık görülmektedir. Son 6 yılda ulusal ve uluslararası alanda aldığımız 24 çevre ödülü bunun en açık göstergesidir."

Böcek, konuşmasının ardından önce etkinlik alanındaki çevre derneklerinin stantlarını gezdi, atölye çalışmalarını izledi. Geri dönüşüm sanatçısı Aydın Yalçınkaya, Başkan Muhittin Böcek'e halıların atık parçalarından yaptığı tablosunu hediye etti.

Başkan Böcek daha sonra da Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni gezerek atıktan sanata dönüşen eserleri inceledi. Burada Başkan Böcek'e Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde geliştirilen Atık Plastik Dönüşüm Ünitesi'nde plastik atıkların işlenerek anahtarlık ve bardak altlığı gibi ürünlere dönüştürülmesi konusunda bilgi verildi. Etkinliğe katılan öğrenciler de hem çevre bilincini öğretici çalışmalar yaptı hem de etkinlik yerine kurulan özel alanlarda eğlenceli oyunlar oynadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Dünya Çevre Günü Kutlandı: Plastik Kirliliğine Dur De - Son Dakika

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