Antalya'da Dünya Gönüllüler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Antalya'da Dünya Gönüllüler Günü Kutlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, genç gönüllülerle birlikte 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikte sergiler, dans gösterileri ve oyun alanları yer aldı. Katılımcılara hediyeler dağıtılırken, gönüllülüğün önemi vurgulandı.

06.12.2024 12:22  Güncelleme: 12:36
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü genç gönüllülerle kutladı. Gönüllülüğün gücünü paylaşmak, yaşatmak ve artırmak için bir araya gelen gençler, sergiler, dans gösterileri, atölyeler, hediye çekilişleri ile eğlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Genç Antalya Gönüllüleri iş birliği ile bu yıl 3'üncüsü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda düzenlenen Dünya Gönüllüler Günü buluşmasına; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nilüfer Deveci, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Genç Antalya Gönüllüleri, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci Toplulukları, STK'lar, öğrenciler ve gençler katıldı.

Gönüllülüğün gücünü paylaşmak, yaşatmak ve artırmak için bir araya gelen gençler eğlenceli etkinliklerle gönüllüler gününü doyasıya kutladı. Gençler konserlerle eğlenirken, dans gösterilerini de ilgiyle takip etti. Fotoğraf sergisi, oyun etkinlik alanları, öğrenci toplulukları ve STK stantlarının yer aldığı buluşmada sürpriz hediye çekilişi de yapıldı. En fazla katılım sağlayan öğrenci topluluklarına ise Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Eğitim Kampı hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nilüfer Deveci, etkinliğe ilişkin "Gönüllüğün toplumumuzdaki yerini bir kez daha yüceltmek için, siz gönüllü gençlerimizin emeğini takdir etmek için bir araya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, 'Ben bu şehri gençlerle beraber yöneteceğim' demişti. Geleceğimiz dediğimiz gençleri bu günden güçlendirmek ve desteklemek için her zaman gençlerimizin yanında olacağız. Gençlerimiz varsa umut var gençler varsa aydınlık yarınlar var" dedi.

Gönüllülüğe davet

Bu yıl düzenlenen gönüllü buluşmasına rekor katılımın olduğunu belirten Genç Antalya Gönüllüleri Lideri Damla Taştepe ise "Hep beraber gönüllü olmanın heyecanını ve mutluluğunu burada yaşıyoruz. Gönüllülük çok güzel bir sorumluluk. Hem kendimize hem de çevremize insanlara faydamız oluyor. Herkesi gönüllü olmaya aramıza davet ediyoruz" diye konuştu.

Gönüllü buluşmalarının çok faydalı olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi AFRO Antalya Topluluğu Başkanı Gabriel Belandeto da "Bu programı desteklediği için Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederim. Gençler için yaptıkları işler çok faydalı ve iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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