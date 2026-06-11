Antalya'da Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika
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Antalya'da Dünya Kupası Heyecanı

Antalya\'da Dünya Kupası Heyecanı
11.06.2026 11:37
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Antalya'daki oteller, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turistlere dev ekranlar ve özel menüler sunacak.

Antalya'da tatil yapan turistlerin 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını daha konforlu bir ortamda izleyebilmeleri için otellerde dev ekranlar kuruldu, maçların başlama vakitlerine göre restoranların açılış saatlerinde düzenlemeler yapıldı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin de mücadele edeceği turnuva için heyecan başladı. 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde yapılacak maçlar için dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlayan Antalya'daki otellerde de çeşitli hazırlıklar yapıldı.

Misafirlerin maçları rahat bir ortamda izleyebilmeleri için dev ekranların kurulduğu otellerde, maç saatleri için özel menüler hazırlandı, misafirlerin talepleri doğrultusunda da restoranların açılış saatlerinde esnekliğe gidildi.

Ayrıca otellerin belli noktalarına maçların saatleri ve takımların puan durumlarını gösteren ekranlar oluşturuldu.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar, AA muhabirine, 4 yılda bir yapılan organizasyonun tüm dünya tarafından takip edildiğini söyledi.

Bu yıl maçların oynanacağı ülkeler ile Türkiye arasında önemli ölçüde saat farkı bulunduğuna işaret eden Çağlar, "Otellerimizde dünyanın her ülkesinden misafir var, onlar da maçları izlemek isteyecekler. Buna yönelik hem açık alanda hem de salonlarımızda hazırlıklarımızı yaptık. Yanında yeme içme sunumları olacak." dedi.

Misafirlerin taleplerini alarak değişiklikler yaptıklarını anlatan Çağlar, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonun gece olması yiyecek, içecek, genel alan gibi operasyonlarımızı etkileyecek. Geceleri salonlar ile dış alanda büyük ekranlar ve ses sistemleri hazır olacak. Misafirlerimize Dünya Kupası heyecanını eksiksiz bir şekilde yaşatacağız. Kahvaltı saatlerini, gece büfesini, bunun yanında barları maçlara göre ayarladık. Buna göre personelimizi de görevlendirdik. Misafirlerimiz maç izlerken sadece kahvaltı, büfe istemiyorlar, atıştırmalık, snack bar, içecek ürünlerimiz de hazır olacak."

Kemer ilçesindeki Sherwood Exclusive Otel'in Genel Müdürü Burak Orkut da misafirlerin turnuva programını takip edebilmeleri ve maçların anlık skorlarının yansıtıldığı ekranlar oluşturduklarını ve otelin belli bölümlerine yerleştirdiklerini belirtti.

Otelde 24 saat yeme içme konsepti bulunduğunu, misafirlerin istedikleri zaman restorana ulaşabildiklerini ifade eden Orkut, "Maç yayını yapılacak alana yakın bölgede 24 saat hizmet veren restoranlarımız da var. Operasyonlarımızı, maç saatlerine göre ikramlarımızı, salonlarımızı hazırladık. Keyifli bir turnuva bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Antalya, Ekonomi, Turizm, Güncel, Tatil, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika

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