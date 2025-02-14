Antalya'da Elektrikli Isıtıcıdan Yangın: Aile Korku Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika
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Antalya'da Elektrikli Isıtıcıdan Yangın: Aile Korku Dolu Anlar Yaşadı

Antalya\'da Elektrikli Isıtıcıdan Yangın: Aile Korku Dolu Anlar Yaşadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında aile büyük korku yaşadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evdeki eşyalar tamamen yandı. Yangın sırasında annenin elini bırakmayan Furkan Nalbant, annesini kurtararak büyük bir cesaret gösterdi.

14.02.2025 14:19  Güncelleme: 14:22
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ANTALYA'da elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangında, daire kullanılamaz hale geldi. Yanan evde oturan Furkan Nalbant, büyük korku yaşayan annesinin elini bir an bırakmadı.

Kepez ilçesi 4288 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangını gören Furkan Nalbant ile onu ziyarete gelen anne ve babası Adil ve Sevilay Nalbant çifti, alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada evden çıkmaya çalışan annesinin düştüğünü gören Furkan Nalbant, yangını söndürmeyi bırakıp Sevilay Nalbant'ı dışarı çıkardı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı.

EŞYALAR TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Komşuların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına başlarken, apartmanda oturanlar korkuyla kendilerini sokağa attı. İtfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürürken, evdeki eşyalar tamamen yandı.

ÇİFTE AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ

Furkan Nalbant ile babası Adil Nalbant ve annesi Sevilay Nalbant büyük üzüntü yaşadı. Furkan Nalbant, annesinin ellerini bir an olsun bırakmadı. Furkan Nalbant, sağlık ekibinin gelmesinin ardından anne ve babasına sarılarak ambulansa kadar onlara eşlik etti. Ambulansa alınan Adil ve Sevilay Nalbant çiftine ambulansta müdahale edildi.

YANAN PANTOLONUNDAN PARA VE CÜZDANINI ÇIKARDI

Furkan Nalbant söndürme çalışmalarının ardından yanan pantolonunu evden çıkartarak, içerisindeki para ve cüzdanını aldı. Nalbant cüzdanını ekiplere vererek işlemleri yapmalarını sağladı. Furkan Nalbant, "Bugün rahatsızdım ve işe gitmedim. Dün fanlı bir ısıtıcı almıştım. Hasta olduğum için sabah ısıtıcıyı açıp yatağa uzandım. Bir anda prizden 'çat' diye bir ses geldi. Normalde tek yaşıyorum. Annemle babam ziyarete gelmişti. Isıtıcı tutuştuktan sonra su tuttum ama birden alev aldı. İçeride her şeyim kaldı. Kimliğim bile yangında zarar gördü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Elektrikli Isıtıcıdan Yangın: Aile Korku Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika

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