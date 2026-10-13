Antalya'da emekli eğitim müfettişleri için Ahde Vefa Gecesi düzenlendi

Antalya'da, uzun yıllar eğitim müfettişi olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan müfettişler için "Ahde Vefa Gecesi" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, emekli eğitim müfettişleri bir araya geldi.

Programda, emekli müfettişler meslek hayatlarına ilişkin anılarını ve deneyimlerini paylaştı.

Meslektaşların geçmişte birlikte yürüttükleri çalışmalar ile meslek yaşamlarının ele alındığı etkinlik, sohbetin ardından sona erdi.