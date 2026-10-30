Antalya'da ertelenen Fener Alayı'nda binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü - Son Dakika
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Antalya'da ertelenen Fener Alayı'nda binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü

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Antalya\'da ertelenen Fener Alayı\'nda binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü
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Antalya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında, hava koşulları nedeniyle 30 Ekim Cuma'ya ertelenen Fener Alayı düzenlendi. Atatürk fotoğraflı meşaleler ve bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen binlerce kişiye Büşra Özdemir ve milletvekilleri de katıldı.

ANTALYA'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Fener Alayı'nda binlerce kişi Atatürk fotoğraflı meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Antalya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında Fener Alayı düzenlendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Ekim Cuma tarihine ertelenen fener alayına çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların Atatürk fotoğraflı meşaleler ve bayraklarla marşlar söyleyerek gerçekleştirdiği yürüyüş, Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyant noktasından başladı.

Fener Alayı'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, STK üyeleri de katıldı. Yürüyüşte vatandaşlar tarafından Türk bayrağı taşındı. Sloganların atıldığı, marşların söylendiği Fener Alayı, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Bazı vatandaşların bebekleri ve çocuklarıyla, bazılarının ise evcil hayvanlarıyla katıldığı yürüyüşe 7'den 70'e katılım sağlandı.

Fener Alayı güzergahı İl Emniyet Müdürlüğü'nce demir bariyerlerle kapatılırken, yürüyüş alanına birçok noktadan giriş noktası da oluşturuldu. Yürüyüşün ardından Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir konuşma yaptı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Semicenk konseriyle devam etti.

Kaynak: DHA
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