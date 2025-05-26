Antalya'da Eşini Öldüren Hemşireye Ağır Ceza İstendi - Son Dakika
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Antalya'da Eşini Öldüren Hemşireye Ağır Ceza İstendi

Antalya\'da Eşini Öldüren Hemşireye Ağır Ceza İstendi
26.05.2025 14:29
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Halit Can Sakman, eşi Sevcan'ı bıçak ve satırla öldürdü. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.

ANTALYA'da kendisi gibi hemşire olan eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) bıçak ve satırla öldüren Halit Can Sakman'ın (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. İddianamede; olayın 25 saniye içinde yaşandığı, sanığın 'Arkadan saldırdı' ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman'ın akşam eve gelmesiyle tartışma yeniden alevlendi. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.

'EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sakman hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık, 2 bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ayrıca, kendisine bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında, 'canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Maktulün vücudundan 11 kesi ve sol kolunda kırık tespit edildiği kaydedilen iddianamedeki ifadesinde Sakman, olay günü eşiyle maddi sıkıntılar nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Eşimle olay günü dışarı çıkıp eve geldik, o uyumuştu. Uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet antidepresan ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kredi kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık. 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Ağlamaya başladım. 'Sen nasıl erkeksin ağlayıp durma, sende aşağılık kompleksi var. Sen benim eski erkek arkadaşımı senden daha yakışıklı olduğu için kıskandın. Komplekse girmiştin, sende aşağılık kompleksi var' şeklinde konuşunca eski erkek arkadaşına hakaret ettim" dedi.

'YERE DÜŞÜNCE BOĞAZINI SIKARAK BOĞDUM'

Konuşmalar sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Halit Can Sakman ifadesinde, "Birden eşim boğazıma doğru bıçak savurdu. Ayağa kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bıçak alarak, 1 kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım. Sevcan yere düşünce ellerimle boğazını sıkarak boğdum. Mutfak tezgahına dönerek kesici başka bir alet, bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum, alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım" ifadelerini kullandı.

OLAY GÜNÜ 3 KİŞİYİ GÖRÜNTÜLÜ ARAMIŞ

Sanığın cinayetin ardından görüntülü aradığı arkadaşı ise H.E. ifadesinde, olay günü konuştuklarını ve maktulü kanlar içinde gördüğünü belirterek, "Tekrar şüpheliyi aradığımda ulaşamadım. Ardından polisleri aradım. Bir müddet sonra sanık tekrar arayarak 'Sevcan uyanmıyor' dedi. Olay yerine geldiğimde polis ekipleri ve ambulansı gördüm" dedi.

Sanığın çalıştığı hastanede sorumlusu olduğunu belirten A.D. ise olay günü kendisini görüntülü aradığını kaydederek, 'Abla acil açar mısın' şeklinde mesaj attığını belirtti. Tekrar görüntülü aradığında telefonu açtığını ve "Abla Sevcan nefes almıyor" dediğini, maktulün yerde hareketsiz kanlar içinde yattığını gördüğünü söyledi.

Sanığın babası Uğur Sakman da olay günü görüntülü konuştuklarını, aradığında oğlunun üzerinde kan lekeleri olduğunu ve garip konuştuğunu kaydetti.

'CİNAYETİ 25 SANİYEDE İŞLEMİŞ'

İddianamede; apartmanın güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği, kayıtlarda maktulün saat 20.49'da binadan çıktığı, sanığın saat 21.51'de maktulü ikamete geri getirdiği, 25 saniye sonra daire kapısının tekrar açıldığı ve maktule ait olduğu düşünülen bir ayağın çırpındığı görüldüğü kaydedildi. İddianamede, olayın 25 saniye içinde yaşandığı, sanığın 'Arkadan saldırdı' ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

İddianamede, maktulde 11 kesi tespit edildiği, sanığın eşinin boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı, hareketsiz kalan maktulün boynunu kesmesi nedeniyle canavarca hisle hareket ettiği kanaatine varıldığı kaydedildi. Sanık Halit Can Sakman'ın Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Eşini Öldüren Hemşireye Ağır Ceza İstendi - Son Dakika

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