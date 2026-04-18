Antalya'da Ev Tadilatı Vurgunu: Mağdurlar Tahliyeye Tepkili

18.04.2026 12:42
Antalya'da ev tadilatı vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanıkların tahliyesi, mağdurları üzdü.

ANTALYA'da ev tadilatı vaadiyle yaklaşık 2,5 milyon liralık vurgun iddiasıyla yargılanan 2 sanığın tahliye edilmesiyle mağdurlardan bazılarının zararı karşılandı. Savcılığa yaptıkları başvuruyla 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildiğini, sanıkların yargılandığı davaya ise dilekçe vermelerine rağmen dahil olamadıklarını iddia eden bazı mağdurlar ise sonuç elde edememekten yakındı. Mağdurlardan Resul Balgu, "Sanığa 700 bin lira ödedim, ancak davaya dahil olamadım" dedi.

Antalya'da çok sayıda kişi, 'iç mimarlık' adı altında ev tadilatı işleri yaptığını söyleyerek kendilerini mağdur ettiği iddiasıyla Abdurrahman D.'den şikayetçi oldu. Farklı firma isimleri üzerinden sözleşme imzalayıp yüksek meblağlar tahsil ettiği, tadilatlara başlayıp işleri yarım bıraktığı öne sürülen Abdurrahman D.'nin bazı mağdurlarla sözleşme yaptığı, ücreti ödedikten sonra tadilata hiç başlamadığı ve bu yöntemle haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Abdurrahman D. hakkında mağdurlardan bazıları savcılığa suç duyurusunda bulunurken, bazıları da mahkemeden tespit talep ederek zararlarını kayıt altına aldırdı. Abdurrahman D. ve birlikte çalıştığı iddia edilen Köksal B.E., şikayetler sonrası tutuklandı.

7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Abdurrahman D.'nin, 1 milyon liraya yakın zararını giderdiği 9 müştekiden 4'ü şikayetini geri çekti. Sürece ilişkin 20'yi aşkın mağdur dosyaya dahil olabilmek için dilekçe verirken, bazıları duruşmada tanık olarak dinlendi. Ancak duruşmada 2 sanık, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Savcılığa yaptıkları suç duyurusuna ilişkin, 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verilen, 2 sanığın yargılandığı davaya ise dilekçe vermelerine rağmen dahil olamadıklarını iddia eden bazı mağdurlar sonuç elde edememekten yakındı.

'700 BİN LİRA ALDI'

Sanığın tadilat için kendisinden 700 bin lira aldığını belirten Resul Balgu, "700 bin lira aldı ve işi tamamlamadan ortadan kayboldu. İşi yarım bırakınca mahkeme süreci başladı. Dosya önce Sulh Ceza'ya gitti, ardından Tüketici Mahkemesi'ne sevk edildi. Ancak sonunda takipsizlik kararı çıktı ve biz sonuç alamadık. Buradaki davaya da dahil olmak istedik. Evrakımızı hazırlayıp geldik ama buradan da sonuç elde edemedik" ifadelerini kullandı.

'HAKKIMI ARAMAK İÇİN UĞRAŞMAYA DEVAM EDİYORUM'

2021 yılından bu yana sanıktan parasını alamadığını belirten Süleyman Kaplan (73), "Ben de Abdurrahman D. ile yazlık yaptırmak üzere anlaştım. Sözleşme de yaptık. Bana 100 bin lira gerektiğini söyledi. Ben de evin malzemelerini tanıdığım bir marketten alabileceğimizi söyledim. O ise Antalya'da alışveriş yaptığı bir yer olduğunu söyledi ve malzemeleri oradan alacağını belirtti. Ben de güvenip parayı verdim. Daha sonra ne gelen oldu ne giden. Arıyorum, cevap vermiyor. Paramı da geri vermeyeceğini söyledi. Hukuki süreçte de dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu yüzden hastalandım. Şu an cilt kanseri tedavisi görüyorum, hastalığın akciğerime de sıçradığı söylendi. Buna rağmen hakkımı aramak için uğraşmaya devam ediyorum. Davaya dahil olmak için dilekçe verdik ancak kabul edilmedi" dedi.

450 BİN LİRALIK MAĞDURİYETİ BİLİRKİŞİ DE ONAYLADI

Bilirkişi raporuna rağmen sonuç alamadığını belirten mağdurlardan Vicdan Güven, "Biz de sanıkla ev tadilatı için 570 bin liraya anlaşmıştık. Bunun 450 bin lirasını ödedik. Ancak bize yapılan iş neredeyse yok denecek kadar az. Sadece birkaç fayans döşemesi ve bazı kırma işlemleri yapıldı. İşi yarım bırakıp gittiler. Sözleşmeyi feshettik ve ödediğimiz paranın geri verilmesini istedik. Ancak hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. 450 bin liralık mağduriyetimizin olduğu bilirkişi raporuyla da tespit edildi. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunduk ancak başvurumuz hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığı' yönünde karar verildi. Biz buraya tanık sıfatıyla gelip davaya bir şekilde dahil olabileceğimizi düşündük. Ancak talebimiz reddedildi bir de sanık tahliye oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

