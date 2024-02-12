Antalya'da Falezlerden Düşen Nesne Battaniyeye Sarılı Yastık Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Falezlerden Düşen Nesne Battaniyeye Sarılı Yastık Çıktı

Antalya'da bulunan Falez Park'ta hareketsiz duran bir cisim ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, düşen nesnenin battaniyeye sarılı yastık olduğunu tespit etti. İhbar sonrası sağlık ekiplerinden yardım istenen olayda herhangi bir yaralı bulunmadı.

12.02.2024 11:55  Güncelleme: 11:59
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ANTALYA'da 30 metrelik falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, düşen nesnenin battaniyeye sarılı yastık olduğunu gördü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan Falez Park'ta meydana geldi. 30 metrelik falezlerin kayalık kısmında hareketsiz duran bir cisim gören parktakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese gelen itfaiye ekibi, yaralı bir kişi olabileceği ihtimali üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekibi halat yardımıyla falezlerden indiğinde, nesnenin battaniyeye sarılı yastık olduğunu gördü. Ekipler, ardından normale döndü. (DHA)

Antalya\'da Falezlerden Düşen Nesne Battaniyeye Sarılı Yastık Çıktı
Kaynak: DHA

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