Antalya\'da Feci Kaza: Bir Çift Hayatını Kaybetti

ANTALYA-Isparta kara yolunda seyreden otomobilin, karşı yönden gelen TIR'ın dorsesine çarpıp ardından başka bir TIR'la kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen Ali Çapraz (63) ile eşi Sevda Çapraz (57), yan yana toprağa verildi. Sevda Çapraz'ın kanser tedavisi gördüğü ve kazanın da Antalya'dan hastaneden dönerken olduğu ortaya çıktı.

Antalya-Isparta yolunun Kayadibi mevkisi yakınlarında, dün saat 13.00 sıralarındaAli Çapraz, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce karşı yönden gelen TIR'ın dorsesine çarpan otomobil, ardından mermer blok yüklü TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali Çapraz ile beraberindeki eşi Sevda Çapraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin kafa kafaya çarptığı TIR'ın şoförü ise yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KONTROLE GİTMİŞLER

Sevda ve Ali Çapraz'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı. Isparta'nın Yalvaç ilçesi Aşağıtırtar köyüne getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Sevda Çapraz'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Çiftin, Antalya'ya kontrol için geldikleri ve dönüş yolunda da kazanın yaşandığı ortaya çıktı.