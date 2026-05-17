Antalya\'da Gaz Patlaması: 1 Yaralı

ANTALYA Serik'te bir evin mutfağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, binada ve park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Olay, saat 05.00 sıralarında Gedik Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Evin mutfağında gaz sıkışması sonucu şiddetli patlama oldu. Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, tek başına yaşayan Hüseyin Altun (47) yaralandı. Patlama nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Üst katlardaki dairelerde de hasar oluştu. Binanın önünde park halinde bulunan 3 araç da patlamadan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

'DEPREM SANDIK'

Patlama sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten binada yaşayanlar, deprem sandıklarını ifade etti. Binada oturanlardan Murat Türkdağlı, "Beşinci katta oturuyorum. Saat 05.00 sıralarında patlamanın şokuyla uyandık. Çok şükür sağlığımızda bir şey yok. Patlamanın olduğu dairedeki komşumuz yaralandı, hastaneye götürüldü. Can kaybı yok buna da şükür" dedi.

Safa Nergiz ise "Dördüncü katta oturuyorum. Saat 05.00 sıralarında 'güm' diye ses duyup uyandık. Biz deprem oldu zannettik, korkup aşağıya kaçtık. Sonra tüp patladığını söylediler. Can kaybı yok. Komşumuz tek yaşıyordu ve yaralandı. Bina ve araçlarımız zarar gördü" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.