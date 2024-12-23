Antalya'da Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, yarın ve çarşamba günü Antalya'da gök gürültülü sağanak ve fırtına olacağını açıkladı. Şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

23.12.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya için yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da gök gürültülü sağanak ile fırtınanın 2 gün etkili olacağı kaydedildi. İl genelinde gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği; Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı yağışların görülebileceği ifade edildi. Yağışların, Konya-Antalya kara yolu ve Alacabel geçidi olmak üzere 1400 rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlar sebebi ile sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum, yükseklerde buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Yağış ve fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Antalya, Güncel, Tarım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
07:21 Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
00:34 Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
22:39 Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 16:29:32. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.