Antalya'da Güneşli Hava, Sahillerde Yoğunluk
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Güneşli Hava, Sahillerde Yoğunluk

Antalya\'da Güneşli Hava, Sahillerde Yoğunluk
29.03.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağış sonrası güneşli havanın keyfini çıkaran Antalya'da sahiller doldu taştı.

ANTALYA'da 'sarı kod'lu uyarının ardından etkili olan yağışın yerini, güneşli hava aldı. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentin sahillerinde yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 17, nem oranının 64, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne gelen kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, yoğunluk oluşturdu. Sahilde bazı vatandaşlar yürüyüş yapıp spor yaparken, bazıları ise denize girerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

Yağışın ardından dalgalı olduğu gözlenen denizde vakit geçirenler, dron ile havadan görüntülendi. Diğer yandan, dün etkili olan yağış nedeniyle denizin bir bölümünde suyun renginin kahverengiye döndüğü dikkati çekti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Güneşli Hava, Sahillerde Yoğunluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 13:48:24. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Güneşli Hava, Sahillerde Yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.