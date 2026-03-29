Antalya\'da Güneşli Hava, Sahillerde Yoğunluk

ANTALYA'da 'sarı kod'lu uyarının ardından etkili olan yağışın yerini, güneşli hava aldı. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentin sahillerinde yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 17, nem oranının 64, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne gelen kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, yoğunluk oluşturdu. Sahilde bazı vatandaşlar yürüyüş yapıp spor yaparken, bazıları ise denize girerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

Yağışın ardından dalgalı olduğu gözlenen denizde vakit geçirenler, dron ile havadan görüntülendi. Diğer yandan, dün etkili olan yağış nedeniyle denizin bir bölümünde suyun renginin kahverengiye döndüğü dikkati çekti.