Antalya'da Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Ulaştı, Konyaaltı Sahili Doldu - Son Dakika
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Antalya'da Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Ulaştı, Konyaaltı Sahili Doldu

Antalya\'da Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Ulaştı, Konyaaltı Sahili Doldu

Antalya'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar çıkarken, Konyaaltı Sahili tatilcilerle dolup taştı. Sıcaktan bunalanlar denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Kayalıklardan denize atlayışlar da yine ilgi gördü.

07.07.2024 13:21
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ANTALYA'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili doldu.

Hava sıcaklığının gün ortasında 41 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 23, deniz suyu sıcaklığı 29,5 derece ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler de Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Çocuklarıyla beraber sahile gelen aileler, denizin içinde oynayıp eğlendi.

KAYALIK MANZARASI DEĞİŞMİYOR

Hemen hemen her sene rastlanan kayalık üzerinden denize atlayışlar, bu yıl da değişmedi. Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayaya çıkanlar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Ulaştı, Konyaaltı Sahili Doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Ulaştı, Konyaaltı Sahili Doldu - Son Dakika
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