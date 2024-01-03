Antalya'da hırsızlık anları kamerada: Esnafı canından bezdiren hırsız başkasına ait kimlikle otelde yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan bir kişi, JASAT ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda Side'de kaldığı otelde başkasına ait kimlikle yakalandı. 2 Laptop ve 4 bin TL ile çalmış olduğu motosiklet sahiplerine teslim edildi. 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüphelinin, ilçe merkezinde 5 ayrı hırsızlık suçunun faili olduğu belirlendi.

Side'de camını zorlamak suretiyle girdiği işyerinden 2 adet laptop, 6 bir TL dolayında para ve 1 adet cep telefonu, Sarılar Mahallesinde 1 adet motosiklet çalınması olaylarının ardından Jandarma ekipleri hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerde ve çevresinde güvenlik kameralarını izlemekle işe başlayan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri her iki hırsızlık olayının da Muhammed Arıkan isimli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Birçok suçtan aranma kaydının ve kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen şüpheli, Side'de başkasına ait kimlikle konakladığı otelde ele geçirilirken, odasında yapılan aramada Side'deki işyerinden çaldığı 2 adet laptop, cep telefonu ve 4 bin TL para ele geçirildi. Suçunu itiraf eden şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda Sarılar Mahallesinden çaldığı motosiklette bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Manavgat şehir merkezinde 5 ayrı hırsızlık olayının da faili olduğu belirlenen şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.