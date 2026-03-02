Antalya'da İki Mevsim Yaşanıyor - Son Dakika
Antalya'da İki Mevsim Yaşanıyor

Antalya\'da İki Mevsim Yaşanıyor
02.03.2026 11:00
Antalya'da 19 derece sıcaklıkla sahilde denize girilirken, 4 dereceyle kayak yapılıyor.

HAVA sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı Antalya'da aynı gün içinde 2 mevsim yaşanıyor. Kimileri kentin tek kayak merkezi Saklıkent'in zirvesinde kayak yaparken, kimileri de 40 kilometre uzaklıktaki Konyaaltı Sahili'nde denize giriyor.

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahardan kalma günler yaşanıyor. Güneşli havanın da etkisiyle özellikle hafta sonları sahiller doluyor. Hava sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı kent merkezindeki Konyaaltı Sahili'nde denize girilebilirken; aynı gün içinde hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü, kentin tek kayak merkezi 1900 rakımdaki Saklıkent'te kayak yapılabiliyor. Ailesi ile birlikte Saklıkent'e gelerek karın keyfini çıkaran Tuğrul Süleymanlı, "Antalya'nın en güzel yanı mevsimi. Nasıl bu kadar fark edebiliyor anlayamıyoruz. Kentimizi çok seviyoruz. Yarım saat arayla Konyaaltı Sahili'nde denize girebilir, Saklıkent'te kayak yapabilir, kar topu oynayabiliriz" dedi.

