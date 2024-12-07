Antalya'da İklim Krizi Konulu Çevre Çalıştayı ve Sergi - Son Dakika
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Antalya'da İklim Krizi Konulu Çevre Çalıştayı ve Sergi

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 'Artı 0.5 Akdeniz'in Geleceği Çevre Çalıştayı', 'Exitium-Yok Oluş' sergisi ile iklim krizinin etkilerini sergiliyor. Gelecekte yaşanabilecek değişimler ve çözüm önerileri ele alındı.

07.12.2024 10:54
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği "Artı 0.5 Akdeniz'in Geleceği Çevre Çalıştayı", iklim krizinin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren "Exitium-Yok Oluş" sergisiyle büyük ilgi topladı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergi, yapay zeka tarafından oluşturulmuş çarpıcı görsellerle Antalya'nın geleceğini yeniden düşünmeye davet etti.

Artı 0.5 Akdeniz'in Geleceği Çevre Çalıştayı'nın teması olan "Antalya 2050 İklim Senaryoları" çerçevesinde hazırlanan "Exitium-Yok Oluş" sergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Dayı küratörlüğünde gerçekleşti. Sergide, gerçek dünyadan alınan veriler, bilimsel projeksiyonlar ve çevresel tahminlerle Antalya'nın iklim krizine bağlı olarak yaşanabileceği öngörülen değişimleri görselleştirildi.

Konyaaltı Sahili'nde su seviyesinin yükselmesiyle kıyıların tahribatı, gelecekte yaşanabilecek ekolojik tehlikeleri gözler önüne sererken; Side Apollon Tapınağı'nın dev dalgalarla yıkıma uğrayışı, kültürel mirasların tehdit altında olduğunu vurguladı. Falez sahil bandında ise insan etkisinin ve doğanın şiddetli tepkisinin dramatik bir anlatımı sunuldu.

Sanat ve dönüşüm atölyeleri

Çalıştayda yalnızca "Exitium-Yok Oluş" sergisi değil, farklı sanatçıların dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı çalışmaları da dikkati çekti. Küratörlüğünü Sevda Kesim'in üstlendiği "Kabuksal Döngü" sergisinde, çekirdek, nar, yumurta kabuğu gibi doğal malzemelerle insan müdahalesinin değiştiremediği yer kabuğuna vurgu yapıldı. Bağımsız Sanat Hareketi sanatçıları ise atıklardan hazırladıkları dekoratif ürünlerle "Gazoz Ağacı" ve "Atık Atölyeleri" sergileriyle çevre bilincine dikkat çekti. Çalıştaya, Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV), TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi ve Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği de (GENÇ ÇETADER) atölye çalışmalarıyla destek verdi.

2050'ye doğru çözüm önerileri

Çalıştayın bilimsel oturumlarında, iklim krizine karşı çözüm yolları tartışıldı. Katılımcılar, su kıtlığı, doğal afetler ve enerji krizi gibi konulara dikkat çekerken yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, deniz suyu arıtma sistemlerini geliştirmek, tarımda yeni gübreleme ve sulama teknikleri uygulamak, atıkların geri dönüşümünü yaygınlaştırmak, ağaçlandırma ve balkon bahçeciliğini desteklemek, toplumu enerji ve su tasarrufuna teşvik etmek, karbon ve sera gazı salınımını azaltmaya yönelik projeler geliştirmek gibi öneriler öne çıktı.

Kaynak: ANKA

Akdeniz, Antalya, Son Dakika

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