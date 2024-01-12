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Antalya'da inşaat şirketi sahibi kadın cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'da inşaat şirketi sahibi kadın cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanığa 'kadına yönelik kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada pişmanlığını dile getirirken, mahkeme heyeti ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi.

Antalya\'da inşaat şirketi sahibi kadın cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
12.01.2024 - 16:07,
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanığa "kadına yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Fahrioğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, müştekiler, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Fahrioğlu, pişmanlığını dile getirdi.

Olay günü ve öncesinde maktul Çatal'ın kendisine hakaret ettiğini ve küçük düşürücü ifadeler kullandığını iddia eden Fahrioğlu, "Bana küfredince kendimi tutamadım ve silahla ateş ettim. Keşke böyle bir şey yaşanmasıydı, çok pişmanım. Allah katında da çok pişmanım. Böyle bir suçu işlediğim için kendimden de utanıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Fahrioğlu'na kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Öte yandan heyet, sanığa indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Olay

Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir inşaat şirketine 20 Mart 2023'de gelen Yılmaz Fahrioğlu (45), alacak meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası şirket sahibi Zehra Çatal'ı silahla öldürmüştü.

Olaydan sonra kaçan Fahrioğlu, bir ay sonra Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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