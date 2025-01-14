Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 15 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı, birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

14.01.2025 15:51
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Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçundan 4 şüpheliye, "Rüşvet" suçundan 2 şüpheliye, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 9 şüphelye adli işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 av tüfeği, 51 fişek, 162 bin makaron, bin 490 kaçak sigara, 652 litre kaçak içki, 17 elektronik sigara, 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ayrıca aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda da Rusya yetkili makamlarınca yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan 1 kişi ile 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişinin de aralarında bulunduğu 6 aranan kişi yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne, diğer 5 kişi de cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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