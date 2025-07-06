Antalya'da Kaçan Aslan Süleyman Kır'ı Ağır Yaraladı - Son Dakika
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Antalya'da Kaçan Aslan Süleyman Kır'ı Ağır Yaraladı

06.07.2025 11:19
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Manavgat'taki hayvan parkından kaçan aslan Zeus, fıstık sulayan bir adama saldırdı. Yakalama çalışmaları sürüyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki kafesinden kaçan erkek aslan Zeus, saldırdığı Süleyman Kır'ı (53) ağır yaraladı. Aslanı yakalama çalışmaları sürüyor.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu kenarında yer alan 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki 'Zeus' adlı erkek aslan, saat 02.00 sıralarında kafesinden çıkarak kaçtı. Aslan, saat 05.00 sıralarında park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fıstık sulayan Süleyman Kır'a saldırıp, ağır yaraladı. Olayın fark edilip ihbarda bulunulması üzerine gelen sağlık ekibi, Süleyman Kır'ı hastaneye götürdü.

İhbar üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak arama çalışması başlattı. Zeus'un en son Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasında, otellerin arka kısmında görüldüğü belirlenince çalışmalar bu alana kaydırıldı. Aslanın yerini tespit etmek için dronla da arama yapıldı. Yetkililer, Ilıca ve Kumköy mahallelerinde yaşayanlara, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

ASLANLA KARŞILAŞTI

Sabah saatlerinde aslanla karşılaşan Faruk Zeybek, "Saat iki buçuk, üç gibi siren sesi duydum. Polis ışıklarını görünce hırsız geldiğini düşündüm. Polis 'Aslan kaçmış, evden çıkmayın' dedi. Daha sonra aslanı şurada yatar pozisyonda kafasını kaldırırken gördüm. Aslanı görünce çok korktum, videoya kayıt altına aldım" dedi.

Hayvan parkında yaklaşık 30 aslanın olduğu öğrenildi.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kaçan Aslan Süleyman Kır'ı Ağır Yaraladı - Son Dakika

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