Antalya'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Kortej Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Kortej Düzenlendi

Antalya\'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Kortej Düzenlendi

Antalya'da, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla motosiklet sürücüleri ve vatandaşların katılımıyla bir kortej düzenlendi. Etkinlik, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi ve çeşitli kesimlerden destek görüldü.

01.12.2024 15:55  Güncelleme: 15:59
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ANTALYA'da motosiklet sürücüleri tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla kortej düzenledi.

Antalya'da, kadınların toplumsal yaşamın her alanında ayrımcılığa maruz kalmadan etkin bir şekilde yer alabilmeleri ve insan onuruna yakışır bir yaşam sürebilmeleri amacıyla farkındalık oluşturmayı hedefleyen kortej düzenlendi. Etkinlik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla sürdürülebilecek bir süreç olduğunu vurgulamak ve bu konuda ortak bilinç oluşturmak için gerçekleştirildi. AKM (Atatürk Kongre Merkezi) Park Alanı'nda toplanan kişiler ve motosiklet sürücüleri, Konyaaltı Caddesi, Işıklar Caddesi ve Eski Lara Yolu güzergahını takip edip, Cumhuriyet Meydanı'nda korteji sonlandırdı. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile İl Müdürlüğü çalışanları da katıldı.

'ANLAMLI ETKİNLİĞİN GURURUNU YAŞIYORUZ'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliğini o gün hava muhalefeti nedeniyle yapamadıklarını kaydeden Galip Sökmen, "Hayat Motorcuya Güzel ekibiyle kortej düzenledik. Kadına karşı şiddete dikkati çekiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu etkinliği 25 Kasım'da yapacaktık. Fakat hava muhalefeti nedeniyle bugüne erteledik. Motorcularımızın katkısı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün destekleriyle Antalya sokaklarında bu anlamlı etkinliği gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Hayat Motorcuya Güzel Platformu adına konuşan İsmail Biçer, "Kadına karşı şiddete ses olabilmek için bütün motosiklet kullanıcısı arkadaşlarımızı etkinliğe davet ettik. Güzel bir kortej gerçekleştirdik. Kadına ve çocuğa karşı şiddetin her türlüsüne de karşı olduğumuzu dile getiriyoruz" diye konuştu.

Korteje katılan ve kadına şiddete karşı olduklarını belirten Fatma Feyza Benekli, "Böyle ince düşünülmüş organizasyonlar bizi mutlu ediyor. Umarım ses getiren bir program olur. Bir şeyleri kınayarak bir yere varamayız. Kendimi şu anda çok gururlu ve onurlu hissediyorum. Bizi değerli kıldılar" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Motosiklet, Politika, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Kortej Düzenlendi - Son Dakika

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