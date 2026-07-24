Antalya Zabıtası'ndan kaldırım işgallerine sıkı denetim - Son Dakika
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Antalya Zabıtası'ndan kaldırım işgallerine sıkı denetim

Antalya Zabıtası\'ndan kaldırım işgallerine sıkı denetim
24.07.2026 11:55  Güncelleme: 11:57
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde yaya ve araç trafiğini etkileyen kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde usulsüz işgalde bulunan işletmelere cezai işlem uygulanırken masa, sandalye, duba ve tabela gibi malzemeler kaldırıldı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde yaya ve araç trafiğini etkileyen kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler; Kapalı Yol (Kazım Özalp Caddesi), Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi'ndeki denetimlerde izinsiz şekilde yaya ve yol kenarlarına konan masa, sandalye, duba, flama, tabela ve askılık gibi malzemeleri kaldırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde sorumluluk alanındaki kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Kapalı Yol (Kazım Özalp Caddesi), Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi'nde yaya ve araç trafiğini etkileyen işgaller, etiket, hanutçuluk, seyyar satıcılar ve dilencilik faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İŞGALLER KALDIRILDI

İşletmelerin rekabet koşullarına uygun ticaret yapmalarını sağlamak amacıyla özellikle akşam saatlerinde yaya yoğunluğunun arttığı caddelerde yapılan denetimde yaya geçişini engelleyen ürünler, teşhir malzemeleri ve çeşitli materyaller nedeniyle daraltan işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yakup Önder'inde katıldığı denetimde oturma alanı işgaliyesi olmayan işletmelerin usulsüz işgallerine ekipler izin vermedi. Kaldırım, refüj ve yol kenarlarında bulunan ve vatandaşların yürüyüş yolunu engelleyen masa, sandalye, duba, flama, reklam tabelası, askılık ve şemsiye gibi malzemeler kaldırıldı. Tespit edilen seyyar satıcı ve dilencilere de cezai işlem uygulandı.

"DENETİMLERİMİZ RUTİN OLARAK DEVAM EDECEK"

Zabıta Daire Başkanı Yakup Önder, Antalyalı vatandaşların huzuru ve güveni için denetimlerin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak sürdüğünü belirterek, "Şehrimizdeki en yoğun yaya yürüyüş noktalarından biri olan caddelerimizde bir denetim gerçekleştirdik. Denetimlerimiz sonucunda usulsüz ve uygunsuz işgalde bulunan işletmelerimize cezai işlemler uygulanarak işgaliyeler bertaraf edildi. Bu denetimlerdeki maksadımız vatandaşlarımızın ve esnafımıza cezai işleme maruz kalması değildir. Halkımızın huzurlu, rahat bir şekilde kaldırımda yürüyebilmesi, alışveriş yapabilmesi ve işletmelerinin ticaretini yapabilmesi açısından bir standart getirmektir. Ekiplerimiz rutin olarak bu denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu konudaki kararlığımız gece gündüz demeden devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Zabıtası'ndan kaldırım işgallerine sıkı denetim - Son Dakika

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