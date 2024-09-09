Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kamyonun, park halindeki başka bir kamyona çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Ramazan Sarıkaya idaresindeki 07 APT 986 plakalı kamyon, Antalya- Korkuteli karayolunda Ufuk Atbaş'ın kullandığı ve yol kenarına park ettiği 15 ACU 522 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastane kaldırıldı.
Yaralı sürücüler Sarıkaya ve Atbaş'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Döşemealtı'nda Kamyon Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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