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Antalya'da kaybolan genç kızın cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kaybolan genç kızın cesedi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde bulunan cesedin, 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi. Baba Osman Elmas, DNA sonucuyla kızının öldüğünü öğrenerek yıkıldı.

22.01.2024 - 21:43,
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde sahilde bulunan cesedin, 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen haberle yıkılan baba Osman Elmas, 'Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz' dedi.

İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, AÜ Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kızının bulunması için ifade verdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çalışma başlattı. AÜ içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Merve Şevval Elmas'ın izin alıp, halk otobüsüne binerek Barınaklar Bulvarı üzerinde inip Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas'ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.

BABANIN VERDİĞİ DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ

Cumartesi günü Serik ilçesinde, sahilde kadın cesedi bulundu. Cesedin kentte 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Haberi alan baba Osman Elmas, dün gece İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Pazar sabahı Antalya Adli Tıp Kurumu'nun önüne gelen Osman Elmas, yetkililerden bilgi aldıktan sonra kızı için DNA örneği verdi.

Serik'te sahile vuran kadın cesedinin, DNA sonucuna göre Merve Şevval Elmas'a ait olduğu kesinleşti. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA eşleşmesi haberiyle yıkılan baba Osman Elmas, 'Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz' dedi. Merve'nin cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi. (DHA)

Antalya\'da kaybolan genç kızın cesedi bulundu
Kaynak: DHA
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