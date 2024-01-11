 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil için bulunan Rus turist Nadezhda Larygina, tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. Havalimanından da çıkış yapmadığı tespit edilen Larygina'nın bulunması için 39 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya\'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları sürüyor
11.01.2024 - 15:54,  Güncelleme: 15:58
Abone Ol

ANTALYA'da tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan Rus vatandaşı Nadezhda Larygina'yı (40) arama çalışması, 39 kişilik ekiple sürüyor.

Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele dönmediği tespit edilen Nadezhda Larygina'nın havalimanından da çıkış yapmadığı saptandı. Nadezhda Larygina'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun ise olmadığı belirlendi. Bulunması için çalışma başlatılan Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkisinde, dün yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Bugün sabah saatlerinde ekipler yeniden araziye çıkıp, aramaları sürdürdü. AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT, İHH üyelerinden oluşan toplam 39 kişilik ekip, kara ve denizden arama yaptı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kameralardan incelemelerini sürdürdü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Aralık, Kemer, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement